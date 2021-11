Na maart 2020 na momento cu Aruba mester a cera su frontera y Gobierno a keda sin mucho entrada, Minister di Finansa mester a haci un ehercicio di emergencia pa asina por a cubri tur e gastonan vital di gobernacion y percura pa e servicionan vital manera SVB y AZV por a keda stabiel. Aki ta unda a purba corta tur caminda un poco pa asina por a sigura e pago di e servicionan vital tanten cu ta warda riba e yudansa cu a pidi na Hulanda. Di e presupuesto a logra corta alrededor di 90 miyon florin di cual un parti tabata gasto di personal di Gobierno cu a suma un recorte di 12,543%, y cu efectivamente ta bira un recorte di 12,6%. E recorte a consisti di 5% di salario, 50% di vakantieuitkering, 50% di reparatietoeslag y 50% di najaarstoeslag. E prima cu ta wordo paga na januari, e voorjaarstoeslag, a keda intacto pa motibo cu ora a haci e ehercicio di emergencia a tene na cuenta e gastonan te cu 31 december 2020. Esaki ta e origin di e recorte aki. Parti di e resultado di un recorte di emergencia den Presupuesto 2020 pa por a enfrenta e pandemia wardando yudansa for di Hulanda.

Gobierno a haci e calculonan necesario y a manda un peticion pa yudansa di Hulanda. Desde inicio Hulanda a indica bon cla cu nan no ta duna un debchi si Aruba mes no haci un sacrificio. Esey ta e punto di salida pa Hulanda presta Aruba placa pa nos por enfrenta y surpasa e reto economico y financiero cu e pandemia a trece cune. Pa presta Aruba placa, Conseho di Minister di Reino a pidi conseho for di CAFT pa asina nan haya sa kico asina por a pone como condicion pa e prestamo. Nan a mira e esfuerso cu Gobierno di Aruba a haci pa mantene e ordo y dignidad di e Pueblo na momento cu e pandemia a haci su entrada y nan a recomenda Conseho di Minister di Reino pa haci un recorte asina, un condicion pa duna e prestamo. Gobierno di Aruba ningun momento a bin cu e recorte aki como un condicion. Ta con Aruba por pone condicion pa Hulanda siendo cu ta nan ta presta e placa? Esey ta ilogico. E ehercicio di emergencia cu Aruba a haci, a wordo etala pa Conseho di Minister di Reino como un condicion pa Aruba haya placa fia. E mesun organo aki ta esun cu a dicidi di pone e recorte aki como un condicion generico pa presta placa na e otro Paisnan den Reino tambe.

E ta bisto, cu keda sin cumpli cu e recorte di 12, 6% lo pone e prestamo di Hulanda na peliger y esaki lo pone bienestar di henter Aruba na peliger.

