Ultimo dianan aki algun sindicato a lanta un discusion riba e recorte di 12,6% den sector publico. Gobierno a splica na varios ocasion y dia 4 di november ultimo, a bolbe splica tur sindicato cu e recorte aki ta un condicion di Hulanda pa por presta Aruba placa. Pa ilustra e necesidad financiero di Aruba, Minister di Finansa a pidi e profesionalnan di Departamento di Finansa pa duna un presentacion di e situacion di Aruba su finansa publico ilustrando e retonan y mustrando e solucion pa tene cabes di nos Pais riba awa. A mustra kico tabata e retonan financiero di Aruba prome cu COVID19 y con mas hopi reto a bin acerca despues di e pandemia.

A splica tur sindicato cu sin e placa aki cosnan lo ta pio pa Aruba. Ta un suma di 1400 miyon florin Aruba a haya presta di Hulanda. Djies purba imagina kico lo a pasa si Aruba no a logra haya e placa aki.

E profesionalnan di Departamento di Finansa a splica tur sindicato na placa chikito cu Aruba sigur pa e proximo 6 luna ta depende di prestamo di Hulanda pa por cubri e necesidad financiero di nos Pais. Aunke cu turismo ta bayendo bon, esaki no kiermeen cu e placa ta drenta di biaha den caha di Gobierno. Pesey pa cubri e deficit den entrada di nos Pais a causa di e crisis, Aruba ta keda depende di e yudansa di Hulanda den forma di prestamo pa cual tin condicion. Keda sin cumpli cu e condicionnan impone pa Hulanda, lo significa cu Aruba no ta ricibi e prestamo necesario, cu consecuencia cu Gobierno no lo por cumpli cabalmente cu su obligacionnan financiero. Esey sigur lo ta un situacion hopi fastioso pa henter Aruba y lo ta hopi lamentabel si esaki pasa debi cu algun sindicato ta djies ignora e informacion y e preocupacion cu e profesionalnan di Departamento di Finansa a trece dilanti.

Ta di spera cu sano huicio keda prevalece na Aruba y cu nos no mester presencia atrobe un caos orkestra pa oposicion pa probecho politico. Aruba ta di nos tur y riba cada un di nos schouder ta colga e responsabilidad pa haci un trabou na bienestar di Aruba.

