Siman pasa sra. Maybelline Arends Croes a ricibi e premio “Crioyo di Oro” pa su excelencia artistico y su aporte na desaroyo cultural di Pais Aruba. Esaki a tuma luga durante un grandioso homenahe musical di gala organisa pa Go Cultura Foundation den Cas di Cultura. Tabata un bunita anochi na unda Maybelline tabata e invitado di honor y hunto cu tur esnan presente a disfruta di un excelente show. Pa motibo di compromiso di trabao na Hulanda, Minister Xiomara Maduro y Minister President Evelyn Wever-Croes no por tabata presente na e homenahe na sra. Maybelline Arends-Croes, pero pa e bunita ocasion aki e mandatario a graba un discurso di gratitud.

Den su discurso Minister Xiomara Maduro a manda un mensahe felicitando Juffrouw Maybelline manera e ta wordo yama cariñosamente pa su alumnonan. Sra. Maybelline Arends-Croes ta un arubiano cu a sa di inspira, cu a sa di guia hopi coronan di nos pais, cu a sa di inspira e creatividad di nos muchanan y grandinan tambe. Un arubiano cu tabata tey pa Aruba desde e prome rato cu nos a bira Pais y te awor aki semper brindando un aporte inigualabel na locual ta cultura di nos pais.

Minister Maduro a trece dilanti cu aunke leu, cu nan no por tey presente pero si ambos mandatario ta manda un brasa di danki. Danki pa e esfuerso di Maybelline pa loke ela haci como Juffrouw pa hopi aña, mas di 53 aña, pero tambe danki tambe como ciudadano a traves di e trabao desplega, e amor demostra y danki pa inspira nos pa nos tin esaki tambe pa nos pais. E mandatario a gradici Juffrouw Maybelline tambe pa deleita nos cu tur locual ta e melodianan cu ela sa di dirigi den coronan cu ela canta, sigur canta nos pais den un manera fenomenal. Di parti Gobierno y pueblo di Aruba a gradici Juffrouw Maybelline pa su esfuersonan haci di tanto aña. E mandatario encarga cu cultura a trece dilanti cu tin momentonan cu ta dificil, pero cada un di nan ta wordo balora y lo sigui wordo balora paso den nos curazon y den curazon di tur esnan presente na e homenahe y den curazon di full nos pais, nos ta contento di por tin un hende, di por a conoce un Juffrouw manera Maybelline Arends-Croes. Minister Maduro a expresa palabra di gratitud pa fundacion Go Cultura cu a brinda Jufrouw Maybe, e honor. Mas cu claro hunto cu Minister President a manda un brasa duro, un brasa di apoyo, un brasa demostrando e aprecio di ambos mandatario pa tur locual Maybelline a bin ta haci pa nos Pais, masha danki Jufrouw Maybelline.