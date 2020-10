Minister Xiomara Maduro: DEZHI/IDEA a prepara negoshinan pa e efecto di COVID19 den e Normal Nobo

Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI) ta resorta bou di Minister di Finansa, Economia y Cultura y ta encarga cu dunamento di conseho na e minister tocante maneho economico y pa ehecuta e maneho na nomber di e minister. Durante e di dos kwartaal di e aña aki DEZHI a concentra entre otro pa sostene e negoshinan chikito y mediano den e Normal Nobo. Esaki DEZHI a haci mediante su unidad di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) cu a organisa algun webinars net despues cu e pandemia a manifesta na Pais Aruba.

‘What to expect in the New Normal’

COVID19 banda di e crisis di salubridad tambe a causa un crisis den nos economia. Pa por sobrevivi e pandemia aki, Aruba mester proteha futuro di nos negoshinan y busca oportunidadnan nobo. Pa specialmente negoshinan chikito y mediano por prepara kico por spera den e era post COVID19, IDEA a organisa den luna di april un webinar ‘What to expect in the New Normal’ pa asina duna e empresarionan un bista con bida y comercio lo ta despues di e periodo di COVID19. E webinar a wordo duna door di Sr. Erasmus di Erasmus Consulting & Training. Na e webinar aki a participa 35 persona.

Con un negoshi por sobrevivi e crisis financiero

Un otro webinar cu a ser organisa pa IDEA den luna di Mei tabata pa duna tipnan importante con un negoshi por sobrevivi durante di un crisis financiero. E webinar aki a wordo duna den 3 seccion. Sra. Geraldine Bardouille di Qredits a duna un presentacion di e ‘Bridge Loan’ pa negoshi cu Gobierno di Aruba tambe a pone fondonan disponibel pa esaki. E parti di tipnan con un negoshi por sobrevivi durante un crisis financiero a wordo duna pa sra. Layhing de Kort di Cornerstone Economics. Tipnan con pa baha gasto y spar den temporada di crisis a wordo duna pa sr. Francis Groeneveldt di Lead2Success. E webinar aki a conta cu un participacion di 30 persona.

Tur webinar ta gratis

Tur e webinarnan aki tabata gratis y tabata bon atendi. Minister Xiomara Maduro ta enfatisa cu ta masha importante pa negoshinan prepara nan strategia pa e era di post COVID19. E entrepeneurnan mester cuminsa identifica oportunidadnan nobo y tambe evalua kico por haci den nan negoshi pa por baha gasto. Minister Maduro ta gradici e profesionalnan di IDEA pa organisa e webinarnan aki pa asina nos empresarionan por ta prepara pa e retonan di e normal nobo cu COVID19 ta trece cune.

