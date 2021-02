Minister Xiomara Maduro: Den e pandemia aki Gobierno di Aruba a percura pa e sistema a keda intacto y pa no bin caos

Den e dianan aki cu tin hopi discusion riba e tema pa ta solidario den e situacion cu e pandemia tin Aruba aden, riba e condicionnan cu mester cumpli cune pa ricibi yudansa den forma di fiansa for di Hulanda, y si Gobierno a tuma of ta tumando e miho decisionnan, ta bon pa nos para keto y realisa kico e crisis aki ta trece cune pa nos Pais y con bendiciona nos ta cu Aruba ainda ta henter.

Aruba cu e sla economico mas grandi

Hopi hende ta lubida cu tin un crisis cu ta afecta henter mundo y Aruba en particular. Nos economia ta depende di turismo. Dia 17 di maart 2020 e compania di rating Standard and Poor’s a traha un rapport pa indica cual ta e paisnan cu mas lo keda afecta pa e crisis di COVID19. Aruba ta na e prome luga, nos bisiña Corsou mes ta na 11 luga y Hulanda na di 72 luga, djies pa duna un idea. Pues compara cu otro Paisnan den Reino y otro Paisnan cu ta depende di turismo, Aruba ta premira di haya e sla economico di mas grandi. Asina nos por wak cu Aruba su economia a cay cu 32.7% den aña 2020. Esaki ta menos cu e 44,4% cu a wordo premira y ta danki na e yudansa cu a wordo duna na comercio y na esnan cu a perde trabou, e economia di nos Pais a wanta y no a haya un sla mas duro.

Decision tuma conforme situacion na Aruba

Den e dianan aki cu tin discusion riba e solidaridad cu mester wordo mustra na Aruba como condicion pa sigui haya fiansa di Hulanda, nos no por djies compara e Paisnan den Reino ‘zomaar’ cu otro y compara ken a tuma ki decision. E efecto di e pandemia na cada Pais den Reino ta diferente y mester tuma decision basa riba e situacion di cada Pais. Gobierno di Aruba mester a tuma decision pa wanta Aruba di bay pasa den un situacion di caos nunca antes bisto. Mester tene na cuenta cu un 60% di e forza laboral di Aruba ta depende di yudansa di FASE of Subsidio di Salario. Keda sin cumpli cu condicion cu Hulanda a impone pa haya fiansa djies pasobra otro Pais a tuma decision diferente no lo salba Aruba di un caos cu ta vislumbra si no tin placa pa yuda e 60% di e forza laboral di Pais Aruba.

Gobierno a percura pa e sistema keda intacto

Nos por bisa cu danki na e decisionnan cu Gobierno a tuma, e yudansa cu a wordo brinda y e bendicion di Dios, nos Pais a keda henter. Asina mes cu nos ta na e prome luga pa haya e sla di mas fuerte, Gobierno di Aruba a percura pa e sistema di cuido, economico, social y fiscal di nos Pais keda intacto. Ta bon pa nos tur para keto y pensa un rato kico lo a pasa si no a tuma decision na tempo y si no tin yudansa di fiansa.

