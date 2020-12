Minister Xiomara Maduro: Cuentanan Anual ta constata cu Aruba a cumpli cu e norma financiero manera acorda cu Hulanda pa añanan 2017 y 2018

Awor cu e saldo operacional di e Cuentanan Anual di Pais Aruba a keda aproba pa Parlamento di Aruba, CAFT lo sigui cu su trabou pa verifica si Aruba a cumpli cu e ley di LAFT den cual ta stipula norma pa e deficit y surplus presupuestario di e sector colectivo di nos Pais. Pa aña 2016 e norma pa e deficit presupuestario tabata stipula na 2% di GDP y a logra cumpli cu esaki door cu deficit di e sector colectivo a yega na 1.6% di GDP. Pa locual ta trata añanan 2017 y 2018, Gabinete Wever-Croes na su entrada a indica cu debi na e situacion financiero y specialmente pa falta di e entrada premira di RDA/Citgo, no lo por bay cumpli cu e norma stipula den e ley di LAFT. Pa esaki a drenta den negosacion cu Hulanda y riba recomendacion di CAFT a yega na e acuerdo cu pa 2017 y 2018 no lo ta realistico y tampoco responsabel pa cumpli cu e norma stipula den LAFT di un surplus di 0.5% di GDP. Si ta asina cu conforme e acuerdo cu Hulanda, e deficit presupuestario pa aña 2018 mester a keda igual of mas abou cu e deficit registra na aña 2017. For di e Cuentanan Anual ta resulta cu pa aña 2017 y 2018 a registra un deficit di e sector colectivo di 2,1%. Cu esaki Aruba ta cumpli cu e norma financiero manera acorda cu Hulanda. Minister Xiomara Maduro ta lamenta cu CAFT den su rapport di 20 di november ultimo ta lubida di constata cu Aruba ta cumpli tambe cabalmente cu e acuerdo cu Hulanda riba e norma financierio pa añanan 2017 y 2018.

Comments

comments