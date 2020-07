Minister Xiomara Maduro cu un reflexion riba e trato di Reino Hulandes pa cu Aruba

Diaranson mainta Minister Maduro tabata hunto cu MinPres y MinSozar na e Cumbre cu gremio y sindicato pa brinda informacion riba e condicionnan cu Reino Hulandes ta pone pa keda duna Aruba yudansa den forma di fiansa. Despues cu Minister President a duna un splicacion amplio riba e condicionnan y nan aspecto financiero y economico pa Aruba, Minister Xiomara Maduro a trece un reflexion cortico dilanti di e trato cu Aruba ta hayando den Reino Hulandes.

Tin biaha nos mester para keto y tuma tempo pa mira y realisa kico ta pasando. Nos Pais ta den un necesidad grandi debi na COVID19 cu a ataca nos na momentonan cu nos tabata den un situacion di recuperacion cu a wordo debilita. COVID19 ta trece cune un crisis di likidez y pa un Pais cu ta mira entrada di su unico pilar economico cay atras grandemente, e ta trece un reto grandi cune pa yega na e likidez necesario pa por lora economia y keda na e nivel di bida cu nos ta custumbra cune na Aruba.

Como Pais den Reino Hulandes, nos a pidi yudansa a base di e Statuut cu tin como meta pa conserva Reino Hulandes. Ma e yudansa a wordo condiciona y cu cada tranche di placa ta bin mas y mas condicion cu na fin di dia ta bay afecta e bida diario na Pais Aruba. A haci uso di e momento di mas zwak di Aruba pa manera reken af tur cuenta pendiente cu e Pais y impone pensamentonan cu no necesariamente ta cuadra cu e realidad di nos Pais. Si tuma por ehempel e hecho cu kier bin cu 2 Ley di Reino di Consensus y ta brinda solamente 4 dia pa tuma un decision, caminda cu normalmente un ley di consensus ta tuma lunanan y añanan di negociacion, e ta bira bisto cu e modo di proceder aki no ta un muestra di bon gobernacion y sigur no ta etico pa den pleno crisis usa e debilidad di un Pais pa oblig’e tuma un decision pa cual e no ta debidamente prepara pe. Cu tin cambionan y reformanan cu mester tuma lugar na Aruba, si, Gobierno ta bezig caba cu varios punto cu awor Reino Hulandes kier exigi nan implementacion sin mucho dialogo y planificacion. Ma e modo di proceder aki di djies hisa benta y di ‘kiezen of delen,’ ‘si no fono,’ no lo yuda soluciona nos problemanan. Nos lo crea mas problema asina pa nos Pais y pa Reino Hulandes mes. Paso nada forza, impone of ranca ta duradero. Asina nos no mester trata otro den Reino Hulandes, sigur no den momento di crisis y gran necesidad. Como Reino Hulandes nos por trata otro mihor y manda un señal di cooperacion cu ta eleva nos, en bes di confrontacion cu ta hala nos leu di otro.

Den e dianan cu a pasa tambe nos por a observa cu a traha riba e mente di Aruba pa condiciona nos na pensa cu nos mes no por, cu tur politico ta corupto, cu politico a horta e Pueblo na gran escala, cu e placa di yudansa a bay den saco di grupo elite, cu ta abuso so ta tuma lugar na Aruba y cu nos mesun hendenan no ta sirbi pa goberna of pa hiba e Pais aki dilanti. Hopi hende a scucha esaki y a bay den duda of a tuma tur cos como berdad, djies paso ta un Hulandes a bise. Ma ta lubida cu esun cu a trece e mensahe aki pa nan tambe ta un politico e ta y di Hulanda cu ta un Pais cu ta yena cu corupcion su mes. E no ta bay pa defende cosnan cu no ta bon, tur cu haci malo mester haya nan castigo. E no ta bay pa papia malo di Hulanda. Nan mes mester realisa con integro nan ta of no ta. E ta bay pa pone e cosnan den e perspectiva real. Paso no por ta asina cu nos mester bay duda den nos mesun facultad, nos mesun hendenan y pa e motibo aki nos tin cu laga otro hende cu no ta miho, tuma over pa haci e cosnan cu nos mes tin facultad pa haci. Lo ta mihor pa Reino Hulandes traha hunto cu nos pa yuda nos realisa nos potencial, en bes di impone condicion cu no ta cuadra cu nos realidad.

Minister Xiomara Maduro por ultimo a trece dilanti cu Aruba tin hopi potencial, nos mester kere den nos mes y no laga hende zomaar bin bisa nos cu nos no ta sirbi. Nos mester para keto un rato y realisa kico ta pasando y na unda Reino Hulandes ta hiba nos na momento cu nos ta bezig ta duda den nos mes y bringando cu otro purbando di haci berdad, e mitar berdad cu algun hende kier hinca den nos cabes.

