Minister Xiomara Maduro: Aruba ta mantene su ‘investment rating’ cerca Standard and Poor’s

Pa e agencia di credito Standard & Poor’s Global ratings Aruba ta mantene su posicion di pais den categoria di investment grade apesar di e contratiempo economico y financiero enorme ocasiona pa COVID-19. E impacto riba turismo y economia ta haci cu e rating no por sigui na BBB+ y ta adapta esaki na BBB, pero na mes momento S&P ta reconoce cu e panorama (outlook) ta bay di ‘negativo’ pa ‘stabiel’.

S&P ta indica den su ultimo raport cu entre tur e paisnan cu nan ta atende, Aruba ta un di e paisnan mas dependiente di turismo y cu e impacto di COVID-19 riba nos economia ta severo. Na maart 2020, na cuminsamento di e crisis causa pa e pandemia di COVID-19, S&P a revisa e rating di Aruba su sistema economico y financiero di stabiel pa negativo, indicando asina cu e rating ta fragil. S&P tambe na aña 2020 a indica cu Aruba lo ta e pais mas afecta pa e pandemia.

Durante nan entrevista e aña aki cu varios instancia, incluso Gobierno, CAFT, representantenan di Hulanda y sector priva nan por a concretisa cu e impacto di COVID-19 riba economia di Aruba ta substancial. Pero alabes a conclui tambe cu na Aruba tin ingredientenan necesario pa logra mehoracion den e añanan nos dilanti y asina a cambia nan expectativa (outlook) for di negativo pa stabiel.

E agencia ta premira cu lo tuma algun aña pa Aruba recupera di e impacto di COVID-19 y esaki lo causa cu e debe nacional lo sigui aumenta durante un periodo, sea pa medio di fondonan di Hulanda of riba mercado comercial.

S&P ta indica cu den caso cu economia recupera na un paso rapido den e proximo dos aña, nan lo considera upgrade e rating di Aruba. Pero e riesgo pa esaki ta depende di e fluctuacion den outbreaks di COVID-19 y posibel restriccion di biahe particularmente na Merca. Ta aspectonan cu Aruba no por influencia y lo haci cu e periodo di recuperacion lo por bira mas largo.

S&P ta reconoce cu tin interes den e refineria y e terminalnan, y cu tin e potencial pa apertura, pero e agencia ta scohe pa no inclui esaki den nan proyeccion. Na 2012 S&P a inclui plannan pa un posibel reapertura di refineria como parti di e rating, pero despues mester a baha e outlook for di stabiel pa negativo despues cu e plannan ey no a wordo realisa. Awor ta escohe pa ta mas conservativo den nan proyeccionnan.

Aruba asina ta mantene su investment grade apesar di e impacto di COVID-19. Esaki ta un señal positivo pa instancianan cu ta inverti den Gobierno, pero tambe pa tur inversionista cu ta participa den sector priva di nos economia.

