Minister Xiomara Maduro: Aruba mester yuda su mes pa otro por yuda nos

E ta importante pa tur hende por purba compronde, cu e medidanan di lockdown y shelter in place pa sigura nos salud contra COVID19 a trece cune cu 80% di entrada di Aruba a cay afo. Den e situacion aki ta 37000 trahador nan entrada ta core peliger. Un grupo grandi di hende a bira desemplea di biaha. Gobierno di Aruba mester a actua di biaha pa asina por a yega na e yudansa y e fondonan necesario pa por brinda e yudansa aki. Presupuesto 2020 mester a wordo modifica pa crea espacio pa brinda e yudansa di FASE y pa negoshi chikito y mediano. Pa e motibo aki a pidi solidaridad di e empleado publico y di tur entidad relata na Gobierno pa por haya fondo necesario pa por brinda e yudansa aki di cual parti di e placa ta bin di e sosten di likidez cu Aruba ta haya como prestamo fo’i Hulanda. Aruba nunca a haya y awor den crisis tampoco lo bay haya yudansa sin cu nos no yuda nos mes promer. Sin esfuerso propio, nos no ta haya nada. Asina e ta y por lo pronto no lo cambia. Nos por rabia, nos por critica, nos por cuestiona, pero manera e dicho ta bisa, tanten cu bo ta biba bou pal’i kwihi, bo mester wanta di parha. Pesey laga nos percura pa compronde e situacion y traha hunto pa surpasa e crisis aki. Nos opcionnan debi na Aruba su finanzas, ta limita. Nos mester usa nos cabes y nos curason awor pa sali di e crisis aki sin caba di perde nos mes como Pais.

