Minister Xiomara Maduro a yama Sinterklaas y su ayudantenan bon bini na Aruba

Siman pasa diadomingo despues cu a confronta algun problema cu e boto di Sinterklaas riba lama pa motibo di mal tempo, porfin Sinterklaas y ayudantenan yega Aruba pa trece regalo pa tur e muchanan cu a haci bon mucha durante aña.

Como minister encarga cu cultura den nomber di gobierno nos ta yama bon bini na Sinterklaas y su ayudantenan. E aña aki pa motibo di Covid-19, minister Xiomara Maduro no por tabata tey personalmente pa duna Sinterklaas y ayudantenan un bon bini. Tur nos muchanan por a mira e yegada di Sinterklaas y ayudantenan virtualmente. Nos ta contento cu Sinterklaas ta na Aruba pa asina trece un regalito pa cada un di nos muchanan, paso e aña aki no tabata un aña facil pa nos niun, pa Sinterklaas tampoco. Pa nos muchanan ta hopi cos a bay diferente, hasta scol mester a bay virtual via computer of via laptop. E mandatario a desea Sinterklaas y ayudantenan un bon estadia na Aruba, como tambe pa cuida curpa y yega pa trece alegria y regalo den cada hogar pa nos mucha-, mayor-, nos grandinan cu a haci bon mucha e aña aki. Un danki na CCDN, Fundacion Sinterklaas como tambe Marinierskazerne pa nan cooperacion pa haci e yegada di Sinterklaas un realidad.

