Minister Xiomara Maduro a reuni cu IMF su Monetary and Capital Market Department

E siman aki Minister Maduro ta atende e reunionnan di verano di Fondo Monetario Internacional, IMF Spring Meetings. Diamars e mandatario a reuni cu e ‘Fiscal Affairs Department,’ y diaranson a toca turno na un reunion cu IMF su ‘Monetary and Capital Market Department.’ E topico principal cu a wordo trata ta e maneho di e debe di nos Pais.

Mester haci e debe manehabel y pagabel

Desde cu Gabinete Wever-Croes a sinta, e maneho financiero tabata dirigi pa stop e crecemento di e debe nacional y traha pa haci e debe aki uno manehabel y pagabel pa nos Pais. IMF recientemente den su Article IV mission di Aruba a verifica cu e rumbo cu a scohe a brinda su frutonan. Gabinete Wever-Croes a logra frena e crecemento di debe y Aruba tabata bayendo den bon direccion. Lastimamente COVID19 a trece cune cu Aruba, debi na e falta di un buffer financiero y debi na un crisis sin precedencia manera esun di COVID19, mester fia placa for di Hulanda creando un peso mas grandi di debe riba nos Pais. Pa e motibo aki y como parti tambe di e condicionnan pa sigui haya fiansa di Hulanda, Gobierno ta ‘reach out’ na IMF pa asina por yuda Aruba yega na un plan con pa restructura y refinancia e debe di nos Pais.

Aruba no por fia placa di IMF

Ta bon pa informa cu Aruba mes como Pais den Reino Hulandes, no ta bin na remarca pa haya fiansa via IMF pa asina por refinancia e debenan existente. Esaki debi na e hecho cu Reino Hulandes mes ta un donor di IMF. Aruba normalmente ta cubri su necesidad financiero via e mercado di capital internacional, pero debi na e crisis di COVID19, Aruba ta depende awor di e fiansanan cu Hulanda ta brindando.

Ta pidi IMF yuda cu un plan pa maneha e debe

Cu e asistencia di IMF, Gobierno lo kier yega na un plan di ‘Sostenibilidad di Debe’ cu por contene e condicionnan necesario pa yuda Aruba maneha e debe grandi di nos Pais na un manera mas eficaz posibel, cu espacio pa inversionnan necesario na bienestar di Aruba su economia.

