Minister Xiomara Maduro a presenta e resultado di e prome mita aña di presupuesto 2020

Durante e conferencia di prensa di Gobierno, Minister Maduro a duna un relato riba algun informacion financiero di e mita aña 2020 di e Presupuesto di Pais Aruba. E mandatario a informa cu e ‘Uitvoerings Rapportage Juni 2020’ ta cla y a wordo manda pa CAFt y na miembronan di Parlamento di Aruba. Pa mas informacion tocante e rapport financiero por lesa esaki riba www.gobierno.aw

Gastonan di operacion

Minister Maduro ta relata cu na comienso di aña 2020, finansa di Pais Aruba tabata bayendo den bon direccion. Durante e prome lunanan di aña e entrada tabata mas halto cu premira. Na momento cu COVID 19 a presenta esaki a debilita e finansa y economia di Pais Aruba. Gobierno a ricibi na entrada te na mita di e aña aki, 518 miyon florin. E gastonan realisa ta 798 miyon florin. Esaki ta nifica cu tin un deficit realisa di 280 miyon florin te na juni 2020. E dignatario ta bisa cu pa resto di e aña aki Gobierno lo genera menos na entrada. Manera proyecta e Presupuesto 2020 lo bay tin un deficit di operacion di aproximadamente 1.3 biyon florin. Minister Maduro a remarca cu na momento cu e crisis di COVID 19 a presenta Gobierno a haci solamente e gastonan necesario, pero den transcurso di aña e gastonan aki lo wordo realisa.

Gastonan di capital

Tocante e gastonan di capital e mandatario a informa cu esaki tin un deficit di 11 miyon florin te cu mita di aña. Minister Maduro a informa cu Gobierno a wanta cu e inversionnan y tambe no a realisa e fondonan di e benta di tereno di e companianan estatal. Esaki lo bay wordo inclui den e presupuesto supletorio.

Necesidad financiero

E necesidad financiero pa aña 2020 na momento cu COVID a presenta a bira 1.6 biyon florin, di cual a cubri 473 miyon florin te na luna di juni 2020. E mandatario a bisa cu e bon noticia ta cu apesar di e situacion financiero precario, Pais Aruba a cumpli cu su debenan local y internacional. Te na mita di aña, Pais Aruba tin un deficit financiero di 269 miyon florin, locual ta nifica cu Pais Aruba mester mas yudansa financiero pa cubri e deficit total di Presupuesto 2020.

Saldo primario

Minister Maduro ta sigui relata cu Gobierno a presupuesta pa aña 2020 un saldo primario di -32.2% y te cu fin di juni 2020 e saldo primario ta -6.7%. E saldo primario ta e parti di locual Gobierno a ricibi na entrada y locual ta su gastonan, excluyendo e parti di interes di e debe.

‘Debt to GDP’

E mandatario ta informa cu e ‘Debt to GDP’ di Pais Aruba na aña 2019 tabata 74.6% y durante di e ultimo dos añanan aki e peso di e debe tabata bahando. Na momento cu e crisis di COVID19 a presenta y cu Pais Aruba mester a bay busca ayudo financiero cerca Hulanda, e debe di Pais Aruba a subi y e ’Debt to GDP’ a bira 116.9%. Minister di Finansa ta premira cu pa fin di aña 2020, Pais Aruba su ‘Debt to GDP’ lo ta na 136%.

Gastonan di Personal

Gobierno tin un montante di 472.8 miyon florin presupuesta pa gastonan di personal. Te na mita aña e gastonan aki ta na 225.7 miyon florin di cual 12.4 miyon florin ta gastonan di overtime. Ta premira cu e gastonan di overtime lo subi mas durante e proximo lunanan. E mandatario a bisa cu Gobierno ta sigui traha pa contene e gastonan di personal y di overtime pa esakinan por keda manehabel.

Credibilidad financiero

Na maart na momento cu e crisis di COVID19 a presenta, e compania internacional di rating Fitch a degrada Pais Aruba su rating na BB y Pais Aruba a logra mantene su rating di BBB+ cerca Standard & Poor’s. E mandatario a subraya cu tin chens cu e panorama aki por cambia debi na e debenan cu ta wordo haci pa surpasa e crisis aki.

Pais Aruba a logra di cumpli cu su debenan

Minister Xiomara Maduro ta bisa cu Pais Aruba tabata riba bon caminda te na momento cu COVID19 a presenta. COVID19 a trece cune un crisis di likides cu a debilita Pais Aruba su finansa y economia enormemente.

E dignatario ta expresa cu apesar di e situacion financiero precario Pais Aruba a logra di cumpli cu tur su debenan.

Minister Maduro a finalisa bisando cu Gobierno ta sigui traha diligentemente pa Pais Aruba por surpasa e crisis aki y lo sa di mustra madurez politico pa tuma e miho decisionnan na bienestar di Pais Aruba.

