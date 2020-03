Minister Xiomara Maduro a haci un apelacion fuerte na comercio pa no usa e momento di crisis como oportunidad pa hisa prijsnan innecesariamente

Durante conferencia di prensa Ayeranochi den conferencia di prensa Gobierno por medio di Minister di Economia a haci un apelacion na e sentido civico y e responsabilidad mutuo cu nos mester tin ora cu un crisis toca nos Pais. E mandatario a haci un apelacion fuerte na comercio pa no usa e momento di crisis como oportunidad pa hisa prijsnan innecesariamente. Gobierno ta bin ta hayando informacion cu tin tienda ta subiendo prijs di productonan di, entre otro, hygiena barbaramente. Esaki nan ta productonan cu no ta conoce prijs maximo paso nan no ta den canasta basico. Pero en bista di e abuso cu ta wordo haci, desde diabierna TUR tienda cu ta ABUSA di prijs, nan NOMBER lo wordo EXPONI PUBLICAMENTE pa asina e consumidor por sa na unda ta abusa y na unda NO MESTER BAY HACI COMPRAS MAS. Si como consumidor bo topa cu abuso, sea asina bon di saca potret y pone e nomber y manda esaki via e APP Control di Prijs pa asina Departamento Economico por bay over na publica e nomber. Tambe por expone e abuso riba medianan social pa asina mas consumidor por ta alerta.

Desde diasabra control di prijs a wordo intensive caminda entre 30 pa 35 supermercado a wordo controla, mester bisa si cu un gran mayoria di supermercadonan ta cumpli y tin algun cu ta abusa di prijs cual a wordo exponi publicamente.

