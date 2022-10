Dia 25 di october ultimo, Maikel Joseph Oduber, na radio conoci como: Joe Hernandez a cumpli su 40 aniversario den radio difusion. E atardi aki Minister di Cultura a presenta na studio di Radio Galactica 99.9FM y a sorpresa “Joe Hernandez” cu un reconocimento pa su 40 aña dedica na entretene su audiencia atraves di su programa na radio.

Maikel semper tawatin un pasion pa radio. Di chikito e tawata observa su ruman mayor Modesto (d.f.m.) na cas, cu tabata sinta tras di un radio console grandi, tras di e botonnan, e tabata locuta, anunciando y tocando disco, manera un programa di radio. E interes pa radio tabata asina grandi cu despues di tempo, a busca un microphone wireless cu antena y tawata pone microphone dilanti un speaker y tawata transmiti e señal via di microphone.

Den luna di oktober 1982, Joe a ser descubri pa Sr. Albert Dieffenthaler, director di Radio Carina F.M. y asina dia 25 di oktober 1982 Maikel a drenta Radio Carina F.M. E nomber Joe Hernandez a wordo crea hunto cu e secretaria di Radio Carina FM, nan a forma e nomber for di 2 kaft di long play, nan a scoge Joe for di un kaft y Hernandez for di un otro. Y asina e nomber JOE HERNANDEZ a nace y a pega.

Joe a hasi programa tur anochi “Desfile di Exitos” di 8 pa 12 na Radio Carina F.M. durante casi 9 aña. Ariba diasabra anochi Joe tawata pone tur hende hala mesa cu stoel y kita tapijt paso tawata ora di e programa “Di Fiesta cu Carina” cu cancionnan bailabel. Despues tambe ela haya chens di tuma e programa di pregunta y premio “Trip 37” over y sigui cu ne, conhuntamente cu Jeany.

Durante añanan Joe y Modesto (d.f.m.) tawata brainstorm ki posibilidad por tin pa haya permiso di radio y na aña 1991 nan soño a bira realidad ora cu hunto cu algun otro persona ta logra haya permiso pa habri un emisora di radio oficialmente, Radio Galactica F.M. Desde inicio (1991) Joe a y ta presenta varios programa atraves di Radio Galactica FM. Na inicio e tabata presenta tur anochi den siman di 8 pa 12 un programa cu formato varia y riba diasabra anochi: “Ritmo 99.9” cu e mesun formato di: “Di Fiesta Cu Carina”, cu cancionnan bailabel di 8 pa 12.

Desde 27 di oktober 1991, Joe a cuminsa cu e programa “Oldies 99.9”. Despues di algun luna, Joe a sera conocí cu Tico Boekhoudt (Tico B) kemde tabata biba na Hulanda. Tico B. tabata un fiel oyente di e programa Oldies 99.9 y ela acerca Joe ya cu ademas di ta musico, el a bin tambe cu un gran coleccion di musica oldies for di Hulanda. Asina Tico B. a cuminsa forma parti tambe di e programa y for di e tempo ey a bira mas cu un bon amigo, un ruman di Joe te cu día di awe.

Na oktober 2001 e programa Oldies cumpliendo 10 aña a dicidi di cuminsa cu e Marathon Oldies di diaranson pa diadomingo, cual tawata un exito grandi. E aña aki Oldies 99.9 a cumpli 31 aña den aire atraves di Galactica FM riba tur diadomingo. Durante siman den oranan di atardi di 5 pa 7 despues di un dia duro di trabow Joe ta deleita su oyentenan cu e programa “Memories”, hunto cu Leo Maduro y Roald Webb.

Cosnan a bira moderno y Joe no a para keto tampoco. Online Radio ta na moda! Si bo kier sigui scucha Oldies 99.9 pa 24/7, ademas di tin ripiticion riba tur dialuna y diabierna di e programanan di Oldies 99.9, djis subi internet y busca Oldies 99.9 Aruba of Super Exitos Aruba pa bo disfruta di un bon variacion di musica.

Joe a cumpli su 40 aniversario den radio difusion. Su exito ta su oyentenan na prome lugar, su consistencia, su voz agradabel, su amor pa radio, su dedicacion y pasion pa su programanan tur dia. Minister di Cultura un bes mas ta gradici Sr. Joe Hernandez” pa 40 aña di dedicacion na entrene su audiencia atraves di su programanan na radio.