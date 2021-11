Dialuna mainta Minister Maduro den e conferencia di prensa semanal di Gobierno, a brinda informacion riba finansa publico di Aruba. E mandatario a brinda un bista riba e cambio di Presupuesto 2021 y pa esaki a repasa informacion tuma for di e Najaarsnota 2021, Conseho di CAFT di 1 di november, e Uitvoeringsrapportage URK3 y e comentario di CAFT riba e URK3 di 24 november ultimo. Tur ta documentonan publico cu ta disponibel via www.gobierno.aw.

Banda di esaki Minister Maduro a brinda informacion tambe riba Presupuesto 2022 pa cual ta pendiente pa haya conseho di CAFT pa despues e concepto por bay Raad van Advies pa haya su conseho. Ora cu e consehonan keda cla, Gobierno lo mester haci cambio segun conseho CAFT/Raad van Advies pa despues por manda esaki pa Parlamento. Si tur cos bay bon, na januari e concepto di Presupuesto 2022 ta yega Parlamento pa su tratamento.

Na parti final di e presentacion, Minister Maduro a brinda un splicacion amplio di e 8 miyon di vacatura cu ta hinca den Presupuesto 2021 pa cual CAFT y oposicion tabata tin basta critica. E mandatario a splica cu ta trata aki vacaturanan cu a wordo yena principalmente den Ministerio di Asunto General y Husticia. Ta trata di personal necesario pa por cumpli cu, entre otro, seguridad di nos Pais y pa por cumpli cu punto H1 di e Landspakket. Asina e mandatario a mustra cu ta vacaturanan na departamentonan vital a wordo yena y no ta djies nombramento pa loco tin. Den un otro articulo Minister Maduro lo amplia mas detayadamente riba e tema aki.

