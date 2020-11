Minister Xiomara Maduro a anuncia: Festival di Dande 2020 ta sigui virtual

Nos Cultura bo tin cu bibe! Awe mainta durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Minister di Cultura Sra. Xiomara Maduro a anuncia cu Festival di Dande 2020 ta sigui virtual. E mandatario a trece dilanti cu cerca hopi hende ta biba e pregunta dicon eventonan cultural di Aruba no ta wordo teni siendo cu otro eventonan si ta tuma luga. E motibo di cancelacion ta cu e.o. cu na inicio di e pandemia na maart ultimo apenas tabata tin informacion riba e virus aki y su efecto pa Aruba, igual a conta pa henter mundo. Esey a trece cune cu siguiente eventonan a wordo cancela y/o a sigui den un forma diferente. Como Gobierno responsabel mester a cancela e “Celebracion di Dia di Himno y Bandera 2020”, “Dia di San Juan” a wordo celebra den forma diferente caminda e pueblo a celebra na cas den sabana manera tabata tradicion y tambe tabata tin un “tableau vivant” caminda por a pasa cu auto y convivi esaki. E celebracion di Dia di Brazil a sigui na un manera diferente tambe cu un parada chikito y ‘tableau vivant’, manteniendo e distancia. Siman pasa despues di a contrae poco problema riba lama Sinterklaas a yega y nos muchanan por a mira esaki virtualmente.

Gobierno no a organisa y no ta sostene evento cu ta trece aglomeracion pa asina evita contagio di Covid19. Nos mester contene e casonan di Covid19 abao paso nos economia ta depende di turismo. Recientemente e Crisisteam por medio di Alto Comisario a anuncia cu te cu Fin di Aña, no lo permiti pa organisa ningun evento publico mas. Minister Maduro a trece dilanti e decision aki no ta pa limita pueblo pa biba nos cultura, pero como gobernante nos ta prome yama pa duna ehempel. Dande ta importante y ta un bendicion pa nos tur, pa e motibo aki a dicidi cu pa Festival di Dande 2020 lo tuma luga na un forma virtual pa por cumpli cu e reglanan di DVG/Crisisteam pa asina evita e aglomeracion di hende. Danki na uso di tecnologia nos comunidad lo por celebra nos tradicion, e Festival di Dande 2020. E lo ta diferente cu locual nos ta custumbra cune pero no por otro y pesey ta invita e pueblo pa ban sostene esaki y den e forma aki biba nos cultura. Un invitacion na tur famia pa disfruta di e festival cu lo wordo pasa na television, radio, medionan social y otro plataformanan virtual. Pesey tambe un invitacion un biaha mas na tur canal di television, radio- y otro plataformanan pa re-transmiti e festival pa asina e yega den tur hogar. For di awo caba danki na tur medio pa promove nos cultura, como tambe ta desea e organisadornan di tanto e festival infantil y hubenil, Comision Promove Nos Cultura y pa e festival di adulto Fundacion Cultural di Festival Folklorico Aruba hopi exito cu e reto nobo y danki pa nan esfuerso pa mantene nos tradicion. Como tambe tur agrupacion y cantantenan hopi exito y haci lo maximo pa nos tradicion por yega den cada hogar pa medio di e festival virtual aki. Un danki tambe na Comision Celebracion Dianan Nacional, nos compania local SETAR pa ta co-patrosinador di e Festival di Dande Virtual 2020 di infantil, hubenil y adulto. Tabata presente Sra. Ray-Anne Hernandez di Comision Promove Nos Cultura, Sra. Jessica Croes di Fundacion Cultural di Festival Folklorico Aruba, Sra. Aaron Arenas cu ta coordina ambos festival y tambe Sra. Kimberly Boekhoudt di parti Setar. For di diahuebs merdia e inscripcion a habri riba e paginanan di facebook di e Comision Promove Nos Cultura pa festival Infantil y Hubenil y Fundacion Cultural di Festival Folklorico Aruba pa e festival di adulto. Por bishita e paginanan aki cu tin tur informacion pa e participante y gruponan.

Na final e mandatario a invita e pueblo pa ban disfruta di e Festival di Dande 2020 virtual y di e forma aki biba nos cultura y tradicion di fin di aña “Dande”..

Comments

comments