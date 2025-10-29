Minister di Salubridad Publico, Asuntonan Social, Cuido di Adulto Mayor y Maneho di Adiccion, sra. drs. Melvin Wyatt-Ras, tabata presente dialuna den Parlamento durante un reunion publico (openbare bijeenkomst) tocante e situacion actual di cuido di adulto mayor na Aruba.
E sesion tabata pa duna un actualisacion despues di e programa di NOS cu a trata e tema di cuido di grandinan na Aruba. Durante e reunion, a wordo presenta e trabou cu ta wordo haci pa mehora e sistema di cuido y atencion na casnan di cuido na Aruba.
Minister Wyatt-Ras tabata acompaña pa Sra. Desiree Helder, Directora di Directie Ouderenzaken, y Sra. Dorylee Pappers Lopez-Penha, Inspecteur di Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA). Ambos a duna presentacion riba e esfuerso y prioridadnan actual den cuido di adulto mayor, incluyendo exigencianan di calidad, e formacion di un comision pa percura cu casnan di cuido ta na altura di e reglanan y standardnan den cuido di adulto mayor.
Minister Wyatt-Ras a enfatisa cu ta un prioridad pa e ministerio pa fortalece e sistema pa cu adultonan mayor por keda mas largo na cas, via sosten na famia, mantelzorg y pasadianan, pa asina mantene e bienestar y dignidad di e adulto mayor.
Minister Wyatt-Ras a aclaria cu Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) ta atende tur keho cu ta yega cerca nan, y cu na e momento di e programa di NOS no tabata tin keho entrega na IVA, pues e informacion cu a wordo presenta no tabata completo.
Minister a enfatisa cu si no entrega keho, ta dificil pa haci investigacion, pero cu e ministerio, conhuntamente cu e instancianan concerni, ta sigui monitorea e situacion den casnan di cuido.
Despues di 7 aña, nos a haya un sistema di cuido di adulto mayor den estado di deterioro. Minister Wyatt-Ras a subraya cu e ministerio actual ta trahando pa restaura structura y calidad den e sector, y pa brinda un atencion digno y sostenibel pa nos adultonan mayor.
Minister Wyatt-Ras a agrega cu apesar di critica di oposicion, e maneho actual ta basa riba transparencia, y lo entrega tur informacion y exigencianan di calidad na momento cu tin nan cla na Parlamento pa por ricibi feedback riba esaki.
El a expresa su gradicimento na e miembronan di Parlamento cu ta mira e bon direccion di e maneho actual.