Minister di Finansa, Asuntunan Economico y Sector Primario Geoffrey Wever ta haci un yamada publico na tur productor local (agricultor, criado di bestia, criado di galina, piscado etc) na Aruba pa participa den un encuesta relaciona cu e necesidadnan relaciona cu e uso di electricidad.
E yamada aki ta parti di un iniciativa mas amplio di Gobierno di Aruba pa desaroya un tarifa special di electricidad pa tur esnan activo den sector primario y pa kita e red tapenan cu ta existi pa conexion of pa amplia e nan capacidad.
“E sector primario ta sumamente importante pa nos como pais por sigura e siguridad alimenticio y ta forma parti pa haci Aruba un pais mas sostenibel y resiliente. Cu e enquesta aki nos kier sigura cu nos productornan local por sigui expande door di ofrece nan tarifanan mas rasonabel” Minister Geoffrey Wever a cuminsa ta bisa.
“Den colaboracion cu Santa Rosa, Elmar y WEB, nos kier inventarisa kico ta e necesidadnan y obstaculonan mas grandi, pa asina hunto. den corto plaso por yega na solucionan concreto.”
Tur esnan cu ta activo den sector primario ta invita pa participa den e encuesta aki door di yena e formulario online via https://bit.ly/encuestasectorprimario of pa pasa na Santa Rosa y yena e formulario físicamente y asina contribui activamente na e tarifa di coriente nobo pa sector primario.
E ultimo dia pa participa na e encuesta ta 21 di october proximo. Pa mas informacion por tuma contacto cu Santa Rosa via e-mail: [email protected]