Un invitacion cordial ta bai na tur persona activo of interesa den e sector creativo pa explora e potencial di nos industrianan creativo na e Orange Economy Symposium, plania pa 27 di mei, 2024, na The Hub at San Nicolas, for di 13:00 pa 18:00 PM.

Orange Economy Symposium ta ofrece un plataforma vibrante unda por comparti ideanan, expande bo network, y stimula pa traha hunto pa crea un futuro briyante pa nos industria creativo. Minister Geoffrey Wever lo ta presente pa comparti su vision pa sostene e Economia Oraño di Aruba. E ta kere cu nos industrianan creativo por ta un motor cu por yuda impulsa nos pais, y nos artistanan, padilanti economicamente.



Nos ta invita tur persona interesa, artistanan, personanan creativo den diferente area, sea arte, artesania, theater of musica, pa participa den e discusionnan interactivo. Aki nos lo ta explora tur aspecto critico di nos industria creativo y oportunidadnan pa futuro. Sea bo ta experiencia of kier explora e oportunidadnan, tur esnan interesa den desaroya nan creatividad den un actividad comercial ta invita pa uni y duna nan aporte vital na e discussionnan.

Minister Geoffrey Wever a expresa su entusiasmo y su bista positivo pa e futuro. “E evento aki ta marca un paso pa defini y promove e Economia Oraño di Aruba. Nos ta ansioso pa e discusionnan informativo, colaboracion, y e visionan pa un futuro briyante pa nos industrianan creativo.”

No perde e oportunidad aki pa registra na e Simposio di Economia Oraño. Espacio ta limita y tur hende cu ta interesa mester registra. Bo por hasi esaki riba e website: www.investinaruba.com/symposium-orange-economy-registration

Orange Economy Symposium ta un iniciativa di Ministerio di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel y Aruba Investment Agency (ARINA), cu tin como meta pa stimula crecemento y desaroyo di e industrianan creativo di Aruba (CCI). Pa mas informacion, tuma contacto cu Zuleika Quant na: [email protected]