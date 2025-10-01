Minister Wendrick Cicilia a reuni cu un delegacion di International Monetary Fund (IMF) como parti di e mision di consulta di articulo IV cu ta tuma luga cada dos aña. E mision aki, realisa cada dos aña, ta brinda un oportunidad pa revisa e rindimento economico di Aruba, intercambia perspectivanan riba retonan y oportunidadnan y fortifica coordinacion di politica cu partnernan internacional.

E discusionnan cu IMF a enfoca riba e perspectiva economico di Aruba, e rol central di turismo, y temanan urgente manera scarsedad di labor cu ta afecta un cantidad di sector. E delegacion tambe a revisa e acercamento mas amplio di gobierno pa maneho y gobernacion di sector publico, enfatisando e importancia di resiliencia a largo plaso, practicanan fiscal sano y crecemento sostenibel.

Rindimento di turismo

E cifranan recien (di luna di augustus) ta enfatisa e forsa continuo di e sector di turismo di Aruba:

For di januari pa augustus 2025, Aruba a registra 1.036.988 yegada di estadia, loke ta representa un aumento di 5% compara cu e mesun periodo na 2024.

Turismo crucero a alcansa 605.183 bishitante, un bahada leve di 2.6% compara cu aña 2024.

E bishitantenan a pasa un total di 6.9 miyon anochi riba e isla, reflehando un crecemento di 2.4%.

Promedio di gasto a yega Afl. 5.258,50, un aumento di 12,3% si compar’e cu 2024.

E resultadonan aki ta resalta e posicion fuerte di Aruba como un destinacion lider, mientras tambe ta reenforsa e necesidad pa maneha crecemento na un manera responsabel y atende e retonan structural manera disponibilidad di forsa laboral.

Minister Wendrick Cicilia ta aprecia e dialogo constructivo cu IMF y a reafirma su compromiso pa avansa manehonan cu ta fomenta stabilidad economico, fortalece capacidad institucional, y sigura cu e beneficionan di turismo y desaroyo ta ampliamente comparti entre e pueblo Rubiano.