Awe, e Opening High-Level Event: 30 Years of the World Programme of Action for Youth a trece hunto e representantenan di gobierno, organisacionnan internacional y lidernan hoben na New York pa refleha riba tres decada di progreso y pa traha un caminda pa empoderacion di hubentud riba e escenario mundial.

E discusionnan a destaca e rol esencial di e bosnan di hobennan den forma solucionnan pa retonan nacional y internacional urgente, for di cambio di clima y resiliencia economico te na inclusion social y construccion di paz. E participantenan a bay di acuerdo cu e creatividad, liderazgo y vision di e hobennan no solamente ta valioso, pero esencial pa construi sociedadnan mas fuerte y sostenibel.

Representando Aruba, Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte y Labor, kende alabes ta e minister di mas hoben den Reino Hulandes, a subraya e urgencia pa promove participacion di hubentud den tumamento di decision. Minister Wendrick Cicilia a enfatisa e importancia di garantisa cu e hobennan ta involucra di un manera significante den diseña iniciativanan gubernamental, maneha retonan y influencia e direccion di nan pais.

“Empodera hubentud awendia no ta djis un inversion den futuro, e ta e fundeshi di un mañan mas sostenibel y inclusivo”, Minister Cicilia a afirma.

E evento a marca un logro den cooperacion mundial, reeforsando e compromiso comparti di nacionnan y institutonan pa crea espacio caminda e siguiente generacion por prospera como partnernan den progreso y ta arkitectonan di cambio.