Recientemente, e website https://alwaysallinclusive.com/caribbean/ a publica cu Aruba a destaca como e isla di mas sigur den Caribe. Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia ta celebra cu orguyo e ultimo logro di Aruba como e destinacion mas sigur den Caribe segun e publicacion mas recien den e “Caribbean Island Safety Index 2025”.

Compila pa Always All Inclusive, un ekipo di expertonan di siguridad di biahe di Sandals Resort, e indice a evalua e factornan clave di siguridad incluyendo conseho di biahe di Merca, tasa di criminalidad, riesgo pa horcan y preparacion pa cuido di salud. Aruba a obtene e puesto number 1, liderando e region den siguridad general cu un puntuacion casi perfecto.

Aruba ta sigur

“E reconocemento aki no ta solamente un testament di stabilidad y resiliencia di Aruba, pero tambe di e esfuersonan colectivo di nos comunidad, oficialnan di siguridad publico y partnernan di turismo cu ta traha incansablemente pa garantisa cu cada bishitante ta sinti nan mes bonbini y protegi”, asina Minister Wendrick Cicilia a expresa.

Aruba a obtene:

• Advertencia di biahe nivel 1 for di e Departamento di Estado di Merca (calificacion mas sigur)

• 10/10 den siguridad di horcan (pafo di e hurricane belt)

• 9/10 pa indicenan abou di criminalidad

• 8/10 pa atencion medico di calidad halto, alinea cu e standardnan medico di Hulanda

Conoci como un “Isla Feliz”, Aruba ta consolida su reputacion como un destinacion confiabel y sigur, ofreciendo hopi mas cu djis beachnan bunita. For di e areanan protehi di Parke Nacional Arikok te cu experiencianan cultural manera Carnaval y atraccionnan manera Butterfly Farm, Aruba ta sigui ta un excelente opcion pa e biaheronan cu ta en busca di trankilidad.

“Nos lo sigui inverti”

Minister Cicilia a reafirma e compromiso di Gobierno pa mantene e liderazgo di Aruba den siguridad turistico: “Nos lo sigui inverti den infrastructura, sistemanan di salud y iniciativanan basa riba comunidad pa garantisa cu Aruba ta keda un modelo di siguridad, hospitalidad y turismo responsabel pa añanan largo.”

Aña pasa tabata un aña record

Aña pasa Aruba a yama bonbini na 1.42 miyon huespednan ‘stayover’, cu a representa un aumento di 13% compara cu aña 2023 y un nivel sobresaliente di satisfaccion di huesped cu un promedio di 9 punto di e 10 nan disponibel pa por husga. E logro aki a contribui na un ingreso di Afl. 5.4 biyon, cu a traduci na e cifra di entrada di mas halto den historia di nos pais.