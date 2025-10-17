Un di e prioridadnan principal di Minister di Labor, mr. Wendrick Cicilia ta pa duna un atencion specifico na e departamento encarga cu inspeccion laboral. E ta importante pa garantisa y reenforsa cumplimento di nos leynan laboral.

Diaranson atardi, Minister di Labor mr. Wendrick Cicilia a ricibi e inspectornan laboral acompaña pa Director Interino di DAO Anthony Riviears. Durante nan bishita nan a entrega Minister Wendrick Cicilia un plan di implementacion pa modernisa, fortifica y empodera e Departamento di Inspeccion Laboral. Cumplimento cu nos leynan laboral ta importante y pa por garantisa cu tur dunado di trabou ta cumpli cu e leynan, ta necesario pa ekipa, aprecia y balora e departamento di inspeccion laboral.

Den luna di juni, Minister Wendrick Cicilia a ricibi un evaluacion haci door di Inspeccion Laboral Hulandes cu a evalua nos sistema y tambe e departamento di inspeccion laboral na Aruba. Nan a produci un rapport “Modernisering Arbeidsinspectie Op Weg Naar betere Handhaving van Arbeidswetten”. Den e rapport cu Minister Wendrick Cicilia a ricibi, tin un total di 25 recomendacion pa modernisa y eleva inspeccion laboral.

Riba peticion di Minister Wendrick Cicilia, Directie Aarbeid en Onderzoek (DAO) a entrega un plan di implementacion demostrando con structuralmente lo implementa e 25 recomendacionnan. Cu sosten huridico cu Gobierno a provee, Minister a ricibi un plan di maneho pa ehecuta e recomendacionnan. E plan tin como meta pa garantisa cu e organisacion interno ta eficiente.

Minister Wendrick Cicilia a haci e compromiso cu lo agrega sosten huridico na e Departamento di Inspeccion Laboral pa garantisa cu den futuro por impone multa y sanciona incumplimento di e leynan laboral.

Durante e presentacion, e inspectornan a expresa cu ta te despues di 22 aña, un Minister di Labor ta sinta na mesa cu e inspectornan laboral kende ta e defensornan di e leynan laboral di Aruba.

Pa Minister Wendrick Cicilia, e trankilidad di e empleadonan ta importante y ta comprometi cu lo reenforsa e inspeccion laboral den e structura economico di nos pais.