“E aerolinea no ta ofrece conectividad solamente, sino tambe tarifa accesibel pa e publico local”, asina Minister di Turismo, Labor y Transporte, mr. Wendrick Cicilia, a duna di conoce, despues di a sali di un reunion fructifero cu e ehecutivonan di Wingo, un aerolinea hopi aprecia pa e comunidad Rubiano.

Segun e mandatario, Wingo a reafirma nan compromiso cu Aruba y a expresa nan intencion pa aumenta vuelo for di destinacionnan nobo na Colombia. Actualmente, e aerolinea ta opera vuelo for di Bogota, Medellin y Cali, pero tin un evaluacion pa considera frecuencia adicional for di otro ciudadnan, manera Baranquilla y Bucaramanga. Minister Cicilia mes a haci e peticion aki, den bista di e interes di e comunidad local, specialmente pa e pashentnan cu ta busca cuido medico n’e destinacionnan aki.

Durante e combersacion, a resalta e bon reputacion cu Aruba tin den e industria di aviacion. E minister a splica cu no solamente Wingo, sino tambe otro aerolineanan principal manera Avianca, Latam y Copa Holding (e operador mas grandi den cual Wingo ta forma parti) tin un bon impresion di Aruba y un compromiso firme cu e isla. Cicilia a subraya e importancia di mantene e relacionnan aki, describiendo e aerolineanan como “amigonan di Aruba” cu ta forma parti esencial di e industria turistico.

Turismo ta keda e pilar economico di Aruba y un sector di cual nos ta depende. Pa e motibo aki, e ta considera conservacion di e relacionnan cu socionan clave manera Wingo como un prioridad. Adicionalmente, el a referi na e vision nobo pa turismo di Aruba, cual ta enfoca riba e crecemento di turismo afluente. E ta convenci cu Latino America tin e potencial pa yuda realisa e obhetivonan strategico aki.