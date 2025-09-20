Diabierna, dia 19 di september 2025, Aruba Tourism Authority a organisa “World Tourism Day Conference” na St. Regis Resort Aruba, conmemorando e tema di e aña aki “Turismo y Transformacion Sostenibel”.
E evento a trece hunto lidernan, stakeholdernan y expertonan den e industria di turismo pa discusionnan riba e futuro di turismo na Aruba y mas aleu.
Minister di Turismo, Transporte y Labor mr. Wendrick Cicilia a tene un discurso inspirativo resaltando e importancia di hende y sostenibilidad como e impulsornan dobel di e transformacion turistico di Aruba.
“No ta midi turismo solamente den yegada di bishitante of ocupacion di hotel, e ta un realidad door di hende”, Minister Cicilia a expresa. El a continua bisando cu: “Nos bartendernan, esnan encarga cu housekeeping, chefnan, taxistanan, tourguide y otronan ta transforma tareanan comun den experiencianan extraordinario. Nan ta e heroenan anonimo di nos industria y transformacion sostenibel mester cuminsa door di balora nos heroenan.”
Minister Cicilia a enfatisa cu e agenda di turismo sostenibel di Aruba ta basa riba tres pilar fundamental:
Supervision ambiental; salvaguardia e beachnan, rifnan y recursonan natural di Aruba.
Inclusion social; garantisa oportunidadnan husto y condicionnan digno pa tur trahado den e sector turistico.
Resiliencia economico; enfoca riba turismo impulsa pa balor door di atrae e bishitantenan di calidad y fomenta innovacion.
Mas aleu el a enfatisa cu sostenibilidad no ta solamente tocante responsabilidad ambiental pero tambe tocante proteha e medionan di subsistencia y garantisa cu e beneficionan di turismo ta comparti den henter comunidad.
Organisa pa Aruba Tourism Authority, e conferencia a conta cu presentacionnan principal, panel discussion, sesion di networking, reafirmando e compromiso di Aruba cu un acercamento colectivo den construccion di un futuro sostenibel pa turismo.
Minister Cicilia a termina su discurso bisando:
“Turismo ta e curason di nos economia, e wes’i lomba di turismo ta nos hendenan. E curason ta provee vitalidad y prosperidad, pero e wes’i lomba ta provee stabilidad. Ta nos hendenan ta esnan cu ta garantisa e exito di nos modelo turistico.”