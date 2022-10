Na Aruba tin alrededor di 80.000 number di auto di cual un cantidad grandi ta ocupando nos careteranan. For di informacionnan di Aruparking tin alrededor di 960 parkeervak blanco, un otro 679 parkeervak geel y 12 parkeo pa esnan cu disabilidad. E 1651 luga di parkeer nan aki den centro di ciudad por acomoda ~2% so di e autonan na Aruba.

E realidad aki ta haci cu parkeo den centro di Oranjestad no por sigi den forma di wild west. Pa medio di regla y ordo por garantisa mas y miho mobilidad den centro di ciudad y otro partinan caminda tin comercio. Den comercio tambe tin conviccion cu un sistema bon organisa ta trece beneficio pa nos tur. Ta imposibel pa culpa Aruparking pa e situacion cu Oranjestad ta aden awe pasobra pa e ultimo 5 aña cu Aruparking no tabata activo no por bisa cu tabata tin desaroyo den centro di ciudad.

Ta importante pa menciona cu na momento cu a apunta miembronan di Raad van Commissarissen di Arubus a percura cu tin un representante di sector comercial di Oranjestad pa asina por vocifera e deseo di comerciantenan di centro di ciudad. Palabracionnan actual ta cu lo trece Raad van Commissarissen nan conseho cerca conseho di minister y lo delibera e manera pa reactiva Aruparking den su totalidad.

Minister Arends ta spera cu e reintroduccion di Aruparking por trece orden den e situacion caotico di parkeo den centro di cuidad y contribui na e desaroyo di Oranjestad completo. Den e manera aki ta stimula nos economia y tambe hasi e area aki mas accesibel pa tur den nos comunidad.