Durante conferencia di prensa diaranson 24 di mei, Minister di Asuntonan di Adulto Mayor, Sr. Ursell Arends a tene un conferencia di prensa pa trece claridad ariba e maneho pa adulto mayor y trece e situacion entre Gobierno di Aruba y S.A.B.A. den perspectiva.

Minister Arends a cuminsa na enfatisa cu e manera con e debate ta wordo hiba den un direccion politico no ta yuda niun partido envolvi. Nos adultonan mayor ta esnan cu ta sali perhudica si sigui e discusion aki basa riba agenda di politiconan en bes di yega na solucion. Solucionnan cu ta na bienestar di no solamente clientenan pero tambe trahado y e cooperacion entre instancianan encarga cu e cuido y bienestar di adulto mayor.

Pa trece claridad y duna contenido na e situacion entre Gobierno di Aruba y subsidio na S.A.B.A., Minister Arends ta menciona cu pa medio di ley ta responsabilisa otorgacion di subsidio, cual por wordo simplifica den e siguiente puntonan:

1. Gobierno ta stipula maneho.

2. Gobierno ta scohe instancia pa ehecuta maneho.

3. Pa ehecuta maneho e instancia ta ricibi subsidio di Gobierno.

4. E instancia mester duna cuenta financiero na Gobierno mirando cu subsidio ta fondo publico.

5. Gobierno na su turno ta duna cuenta di fondo publico na Parlamento.

S.A.B.A. actualmente ainda no ta cumpli cu punto 1,2,3 ni 4 menciona ariba, cu na Gobierno su turno no por cumpli cu punto 5. E leynan di subsidio ta rekeri un accountantsverklaring di e instancia cual ta trece seguransa riba e transparencia, specialmente ora ta trata di un suma alrededor di 22.5 miyon florin. E jaarrekening nan desde 2017 ta solamente samenstellingsverklaring y di 2021 y 2022 ainda Gobierno no a ricibi esakinan.

Un di e prioridadnan cu Minister Arends a enfatisa ariba ta miho reparticion di gastonan. Esaki ta encera p.e. persoonsgebonden subsidie cual ta un di consehonan basa riba e resultado di e stukkenonderzoek. Asina por percura cu cada adulto mayor por haya e cuido cu nan di berdad tin necesidad di dje den un instancia cu ta duna cuido, sea na cas, na un di e casnan di cuido na Aruba of centro di enfermeria(verpleeghuis).

Minister ta clausura bisando cu mester enfoca riba solucion y dialogo pa trece transparencia y pa por garantisa e cliente, trahado y nan famia un bon maneho di fondonan aloca pa cuido di adulto mayor.