Minister Ursell Arends conhuntamente cu Bureau City Inspector (BCI), cual ta resorta bou di Ministerio di Naturalesa a anuncia e aplicacion nobo cu ta yama Fixi.

“Nos a señala cu Aruba no por warda mas pa cu introduccion di un maneho di desperdicio, y ceramento di Dump di Parkietenbos”, asina e mandatario a menciona na inicio di e conferencia di prensa. “Tin un necesidad desespera pa kick-start solucionnan, mientras ta busca manera pa mehora procesonan of crea algun nobo na caminda”.

Gobierno ta prepara pa atende cu e reto di desperdicio pero e lucha no ta di gobierno solamente. Durante e proceso di redireccion di taira e tabata cla, tin algun cu ta cla pa resisti cualkier cambio positivo, den cualkier forma posibel. Gobierno ta anticipa resistencia, pero tambe nos ta premira cu un grupo mas grandi den comunidad lo kier contribui na e cambionan y ta dispuesto pa yuda cu e control social y pa stimula comportacion responsabel. FIXI ta pa e grupo aki.

FIXI ta un aplicacion hopi facil pa uza, e ta “user-friendly” y ta empodera ciudadanonan cu mira algo cu ta robes pa nan por raporta esaki y tin e confiansa cu e raportahe ta yega na e instancia concerni.

Proceso di raporta ta facil:

1) Observa un situacion 2) Saca potret 3) Skirbi raportahe cortico di e situacion 4) Manda e raportahe 5) BCI ta ricibi y redirigi pa instancia concerni si ta necesario.

Si bo observa cualkier di lo siguiente, lo bo por raporta esaki cu Fixi:

Dump ilegal of hende ta deshaci di sushi ilegalmente

Ta deshaci awa preto riba tereno publico of den dam

Hende ta deshaci di kimico riba tereno publico

Ta sospecha individual of compania di deshaci di kimico peligroso (venenoso) riba tereno publico, of riba tereno priva sin tin permiso.

Wacharaca di auto riba tereno publico

Gobierno di Aruba, a traves di Ministerio di Naturalesa, ta determina pa implementa un maneho di desperdicio sostenibel y responsabel. Vigilancia y ehecucion – toezicht en handhaving – tambe ta forma parti di e strategia general. Nos ta contento di por acapara BCI cu autoridad adicional, miho ekipo, y awo tambe un aplicacion cu lo yudanan eherce nan trabou.

Download e FIXI app gratis na www.fixi.aw of via App Store of Google Play.