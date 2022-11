Aruba ta e anfitrion pa e Comprehensive Disaster Risk Management and Financial Resilience Regional Workshop for Overseas Countries and Territories in the Caribbean. Esaki ta un workshop encuanto resiliencia di islanan Caribense.

Meta pa crea un Aruba resiliente cu siguridad di alimentacion ta forma un parti clave, y tambe ta bini padilanti den e rapport di World Bank. Covid-19 a siña nos cu nos no por keda depende riba un solo pilar economico, ni tampoco riba importacion. E oportunidad pa expande riba tereno di Sector Primario ta uno cu Aruba no por laga bay.

Aunke Aruba tin e suerte di evita e gran mayoria di horcan, nos tin otro retonan mescos cu e resto di islanan Caribense. Nos ta e isla mas arido den e region cual ta bon pa nos turismo pero ta un reto grandi pa nos agricultor tradicional. Pa es motibo, agricultornan ta innova den direccion di hydroponics y otro metodo tecnologico cu ta mas eficiente.

Tin un chispa di interes den comunidad pa cu agricultura, pero mester motiva – of – facilita esaki mas ainda, cual Gobierno di Aruba ta completamente prepara pa haci.

Mester enfoca riba educacion y colaboracion. Educacion por cultiva conocemento y lanta un generacion nobo, conecta cu plantamento y alimentacion. P’esey tambe ta stimulando varios proyectonan escolar actualmente.

No por lubida e importancia di agricultura familiar, un bunita actividad pa famia, alabes por forma un extra fuente di entrada, hasta pa e “hobbyist”.

Tin colaboracion entre islanan den Reino pa siña di otro y hunto hisa nos nivel di siguridad di alimentacion, amplia nos mercado domestico. Ta momento nos considera tambe e potencial pa colaboracion entre nos islanan bisiña den Caribe, no solamente esnan Hulandes, pa por garantisa siguridad di alimentacion mas pronto posibel.

Minister Arends a clausura dunando pabien na Santa Rosa pa un tremendo trabou den facilita e evento aki, caminda a expone productonan local, prepara y cushina pa yiu di tera y presenta na un manera extraordinario na e miembro bishitantenan di e demas islanan Caribense.