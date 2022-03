Minister di Naturalesa Sr. Ursell Arends ta manda palabra di gradicimento na tur esnan cu a aplica nan pitch na e Trash2Cash. E campaña di Trash2Cash tabata e prome paso cu a tuma pa mehora e maneho di desperdicio. Cu esaki a bai na e comunidad di Aruba pa encuesta persona of organisacionnan cu tin idea pa con trata, procesa, reuza of exporta varios tipo di desperdicio cu nos isla ta produci. Cu limitacion di espacio riba un isla chikito popula, tin cu pone extra enfasis riba e maneho di desperdicio, pa preveni mas hopi posibel materialnan yega na cualkier landfill. Solamente cu participacion di sector priva, conhunto cu sosten di gobierno, por realisa cambionan structural den e maneho: for di reduccion di desperdicio en general, pa miho tratamento/procesamento di tur e materialnan cu te ainda ta yegando Parkietenbos. “Mi ta sigur cu hunto nos por yega na solucionnan berdadero pa locual ta trata maneho di desperdicio na Aruba, cu e meta pa cera Parkietenbos”, Minister Arends ta comenta, señalando cu awo lo continua pa e proximo pasonan, cual tambe ta ensera creacion di un “waste policy” pa Aruba, reenforsa pa sosten di e stakeholdersnan envolvi.

Comments

comments