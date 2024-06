Durante tratamento di presupuesto supletorio fraccion di AVP a entrega un mocion den cual ta urgi Gobierno di Aruba pa aumenta reparatietoeslag y pensioen pa empleadonan di sector priva substancialmente cu un 50%.

Pobreza den nos comunidad ta un punto di atencion serio. Nos tur ta di acuerdo cu mester haci tur posibel pa yuda frena y alivia esaki especialmente pa esnan financieramente vulnerabel. Entre nan nos adultonan mayor. Pero pobreza por ta e resultado tambe di uzo descabeya di fondonan publico. P’esey mas cu claro e pasonan cu wordo tuma mester ta den forma responsabel y sostenibel.

Gobierno di Aruba ta para man habri pa tur idea y sugerencia, no obstante color of partido politico. Ariba expresion hasi recientemente dor Sr. Eman, Minister Geoffrey Wever corectamente a pidi pidi conseho for di Social Verzekeringsbank (SVB).

E resultadonan di conseho di SVb a ser comparti awe cu parlamento. E conseho di SVB ta demostra cu sr. Eman ta propone cosnan sin cu e ta puntra cuanto e ta costa y ken ta bay paga. Esaki ta nada nobo. Eman no a siña su les y atrobe e ta propone pa haci gasto descabeya di fondonan publico.

SVB a presenta 5 scenario y mpacto financiero cu esaki tin conforme e proposicion di sr. Eman. Conclusion di expertonan ta cu locual Eman ta propone ta impagable. Aruba no por paga esaki sin aumento substancial atrobe di debe y di e gastonan di interes. Aki ta sigi e montantenan correspondiente na e plan di Eman:

• Scenario 1: Aumento di suma di pensioen cu 50% of 718 florin via reparatietoeslag (landsbegroting) entrante 1 januari 2025. E efecto financiero: un subida di 42.8 miyon na 2023 pa 282.5 miyon den 2030: + 239.7 miyon florin.

• Scenario 2: Aumento di suma di pensioen cu 359 florin entrante 2025

Aumento di suma di pensioen cu 359 florin entrante 2028 via reparatietoeslag (Landsbegroting). E efecto financiero: un subida di 42.8 miyon na 2023 pa 282.5 miyon den 2030: + 239.7 miyon florin.

• Scenario 3: Aumento di suma di pensioen cu 50% of 718 florin entrante 2025

a base di aplica e inkomenstoets via reparatietoeslag (Landsbegroting). E efecto financiero: un subida di 42.8 miyon na 2023 pa 197.7 miyon den 2030: + 154.9 miyon florin.

• Scenario 4: Aumento di suma di pensioen cu 359 florin entrante 2025

Aumento di suma di pensioen cu 359 florin entrante 2028

a base di aplica e inkomenstoets via reparatietoeslag (Landsbegroting): E efecto financiero: un subida di 42.8 miyon na 2023 pa 197.7 miyon den 2030: + 154.9 miyon florin.

• Scenario 5: SVb lo financia e aumento via e ouderdomsfonds: E efecto den e scenario aki, SVb mes lo carga e gastonan di e aumento via e ouderdomsfonds unda SVb ta indica cu e reservanan lo caba ya na 2026.

No por keda otro cu conclui cu Partido AVP y su lider Eman, ta trece sugerencianan dilanti cu ta crea impresionnan falso sin prome haci su huiswerk. Ta haci promesanan grandi pero sin cu a tuma tempo pa prepara un plan serio, concreto y realisabel. Esaki ta modus operandi di un politico tradicional cu ta hunga cu sentimento di pueblo cu promesa y plannan bashi y no sostenibel. Aruba por miho y no mester permiti e cosnan aki mas den e era cu nos ta bibando aden. Ta reta señor Eman pa duna su opinion publicamente riba e analisis aki.