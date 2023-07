Diahuebs siman pasa Ministerio di Naturalesa a reuni cu Dienst Openbare Werken(DOW), Ministerio di Infrastructura, Serlimar y Bureau City Inspector(BCI) pa loke ta trata e maneho di desperdicio y e factornan cu ta hunga un rol den e sushedad na Aruba.

Ora ta papia di problematica di sushedad na Aruba nos por pensa ariba e bleki y boternan banda di caminda. E saconan di plastic pega den nos matanan y tur e dumpnan ilegal. Tur esakinan no ta djis aparece for di aire. E reto pa tene Aruba limpi ta uno cu for di basta aña ta bin ta enfrenta cu ne. Por corda ariba e campaña tene Aruba limpi cu a wordo sosteni door di control y ehecucion fuerte di KPA, esaki ora dump ainda tabata habri. Lamentablemente ta parce cu e tendencia aki a bolbe lanta cabes y ta sinta den ciudadanonan propio norma y balor cu ta demostra cu nos tin un caminda largo pa cana pa logra cu nos mesun hendenan tene Aruba limpi.

Durante e reunion, tur departamento presente por a concorda cu e sushi rond no ta relata directamente cu ceramento di dump pero si den relacion directo cu nos mesun hendenan. E sushinan manera bleki, boter di cerbes, cups etcetera ta cosnan cu por y tin cu bai den bari di sushi, sea na cas of un bari publico cu ta wordo manteni door di DOW y Serlimar. Pues en todo caso no tin motibo pa tira sushi di cas riba caya ni den naturalesa paso pa sushi di cas nada no a cambia ainda. Bo sushi ta keda wordo recogi door di e compania di bo escogencia pa e servicio aki.

Un otro topico cu a wordo discuti durante e reunion ta ariba e gastonan cu a bini ora a cera dump. Ta impportante pa remarca cu prome, e ciudadano tabata paga 25 florin pa crece e sero di Parkietenbos, awo e ciudadano ta paga alrededor di 48 florin pa procesa nan ‘bulk waste’ esta desperdecio combina y no separa. Pa companianan esaki en berdad por ta mas halto paso e funcion principal di nan negoshi por ta basa cu nan ta produci mas sushi of ta duna servicio di recoge sushi, tur esaki con cu bai bin mester wordo procesa awo, unda antes nan no mester a responsabilisa nan mes despues cu bent’e riba e sero na Parkietenbos. Esaki ta e costo berdadero pa procesa sushi na un manera responsabel y e suerte cu nos na Aruba tin ta cu tin yen compania cu ta mira e necesidad y tambe e balor den procesa desperdicio. E maneho di desperdicio ta un maneho dinamico cu lo keda wordo traha ariba constant y cu esey ta bin desaroyonan nobo unda lo mester keda evalua tambe con pa mehora e maneho.

Tin diferente proposicion caba y ta pone atencion na e comentarionan riba rednan social y cu ta wordo comparti den comunidad riba con pa mehora e maneho. Un di e ehempelnan ta pa pone bakinan den bario unda hende por separa y deposita desperdicio. Un idea cu a yega di wordo ehecuta caba pero cu lamentablemente a bin cu e problema cu ciudadanonan no ta atende nan mes na deposita e sushi den e baki adecua of cu ta dicidi pa deposita esaki na banda tog. Pa bin cu e bakinan den bario lo ta necesario un miho maneho di e bakinan y cu Serlimar por tin un rol den e maneho di e bakinan. Claro esaki lo por ta posibel te despues cu Serlimar sali di ‘surseance van betaling’ unda nan por fortifica e compania y servicionan cu nan ta ofrece.

Un di e punto prinicipal di e reunion tabata cu e maneho di desperdicio ta rekeri cooperacion hopi mas fuerte entre e departamentonan. E utilisacion di FIXI lo mester wordo optimalisa pa e proceso di duna keho y wordo resolvi core mas efeciente. BCI y DOW a bin ta activa riba e sushedad desde cu ceramento di dump y a acorda cu lo haci e cooperacion mas fuerte ainda y DOW ta comprometi pa aloca mas ploeg y lo uni efectivamente na e ‘meldingsysteem’ di FIXI.

Ta bon pa menciona cu Ministerio di Naturalesa ya caba for di basta luna ta den combersacionnan pa Ecotech habri den weekend y lo sigui pusha pa esaki. Tambe tur departamento ta di acuerdo cu Korps Politie Aruba (KPA) tin cu wordo involucra mas pa e parti di ‘handhaving’ cual ta e control y partimento di boet si acaso constata un ciudadano tira sushi riba tereno publico, den naturalesa y/ of for di nan auto.

Pa conclui Minister Arends a duna di conoce cu un campaña nacional lo wordo lansa pa loke ta trata comportacion di ciudadanonan den e manera di anda cu desperdicio, duna mas informacion di e companianan existente pa procesa desperdicio, como tambe educacion pa reenforsa e meta comun pa un Aruba limpi.