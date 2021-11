Diaranson ultimo durante un reunion publico den parlamento Minister Arends a presenta y duna clarificacion encuanto e situacion di Serlimar.

Serlimar tin casi 20 miyon florin na debe. Partido AVP a presenta un amienda cu a wordo sosteni pa Accion 21 den cual nan ta yama pa Gobierno pordona 13 miyon di debe cu Serlimar tin cu Gobierno. Segun e politiconan aki, esaki ta e formula pa salba Serlimar.

Realidad ta diferente. E peliger mas grandi pa Serlimar no ta e 13 miyon florin cu e compania debe na belasting. Cu belasting semper por papia y por yega na areglo di pago. E peligro mas grandi ta cu e compania tin 7 miyon florin na debe comercial y comercio no lo ta dispuesto pa papia pasobra nan kier nan 7 miyon bek, y rapido.

E debe di belasting no ta e peliger mas grandi pasobra pa ley departamento di impuesto tin prioridad y nan tin derecho pa cobra prome cu comercio. Esey ta haci e debe na belasting un escudo pa proteha Serlimar. Mientras cu belasting no wordo paga e otronan tampoco por cobra.

E debe na belasting ta un debe preferencial, o sea, belasting ta pasa dilanti di comerciantenan ora di cobra. Di momento cu anula e debe na belasting tur privilegio ta pasa pa e comerciantenan. Di e forma aki comerciantenan por manda e compania bancarota.

E proposicion di AVP sosteni pa Miguel Mansur lo anula e debe di belasting, pues nan kier kita e escudo cu awor aki ta protehe Serlimar y ta habri caminda pa comercio bin cobra nan 7 miyon. Di parti di comercio tin ningun intencion di pordona e debe ey y di parti di Serlimar no tin forma pa paga e debe ey tampoco. Asina ta kita e keeper for di gol y bancarota ta bira inevitabel. Tur hende por mira cu e plan di AVP ta casi completo. E plan pa plunder e compania y na final kibra e compania y pasa e cuenta pa gobierno.

Minister Arends a cuminsa na presenta e historia di Serlimar, un storia tragico caminda politiconan a abusa di trahadornan. Politiconan a duna hende humilde trabow na un compania fragil, un compania cu no por a carga tur gasto. Minister a splica pakico mal maneho, metemento politico y na final tambe corrupcion a hiba e compania na punto di bancarota.

Serlimar ta un compania independiente cu segun Minister Arends desde inicio a surfi di metemento cronico di politico. E metemento constante di politiconan ta pa nan gana fabor dunando hende trabow pero na mes momento a baha e compania su entrada. Den ultimo añanan e compania a wordo azota pa actonan corumpi y “special deals” cu a trece cune solamente extra gasto. Investigacion ta andando y e culpabelnan lo wordo identifica. Pero no ta kita afo cu pa 16 aña consecutivo e compania aki a traha cu perdida y pesey awe e ta na punto di bancarota. Pa 16 aña politiconan a haci populista, nan a baha entrada y subi gasto di e compania y a duna hende trabou den un compania cu no tin e capacidad pa paga nan.

Segun Minister Arends, e solucion cu a wordo proponi door di oposicion ta mustra cu nan a siña nada di e daño cu nan decisionnan a haci.

Pordona debe ta coroná e obra di corupcion y mal maneho pasobra e ta bisa cu e resultado di mal maneho ta pordonabel, cual no ta e caso y no lo ta e caso tanten cu e Minister ta na mando di e carteranan encarga bou su ministerio.

Serlimar ta den un situacion alarmante berdad, y mester di un solucion realistico – no uno populista. Minister Arends a enfatisa cu no por sigi ripiti mesun erornan cu a/ta causa daño. Consequencia di esaki ta bisto. Minister Arends a mustra cu e compania ta den un condicion critico y cu e futuro di e compania ta den man di un juez. Juez lo dicidi si ta prolonga e surseance of ta kita esaki, y na e momento ey ta solamente e debe na belasting ta e ultimo proteccion contra bancarota. Justamente e proteccion ey ta locual AVP y Accion 21 a propone pa kita.

