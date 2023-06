E desicion di Minister Ursell Arends diabierna ultimo contra Embassy Suites a pone den duda su integridad como minister esaki segun varios experto huridico. Sr Arends a actua emocional y riba conseho di ABC y no como un madatario di pais Aruba. Riba dje sin consulta cu su partner den coalicion mustrando un falta di respet cu tanto Minister Ursell Arends ta papia di dje pero diabierna ultimo su persona a lubida paso el a para pa interes di un fundacion cu e ta parti di dje.

Awor cu minister Arends a sinti el a comete un blunder kier bin purba di hunga cu sentimento di pueblo cu naturalesa ta nos economia lo ta bon pe bin splica con naturalesa lo paga e debe nan di pais y con naturalesa lo duna trabou y movicion economico.

Minister Arends te awe ainda pueblo ta warda p’e bin dilanti splica kico ta bay haci cu dump a cera berdad pero kico ta bay pasa cune. Kico ta futuro di serlimar minister Arends ta un persona arogante y a demostra esaki diabierna ora di abusa di su poder pa perhudica inversionista cu su unico meta ta desaroya e beach cu porcierto hopi biaha ta para den mal estado dicon no a informa su partner di su intencion ?

Dicon no a manda invita e inversionista cerca dje y mustranan riba su precupacion? Ken su interes sr Arends a sirbi den su desion? Ta pregunta cu mester contesta paso manera e grandi sa bisa no ta tur hende por cu poder paso nan ta lubida nan humildad integridad ta cuminsa na respet, si bo no por respeta bo partner di coalicion e ora di cua integridad bo kier papia di dje Sr Arends a cende un candela den su mesun un gobierno cu e ta parti dije mas grandi cu dump spera cu e sa con pa page of nan lo page pe.