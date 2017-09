Minister tin ultimo palabra den cambio di permiso pa taxista

Awo cu e MB no tey mas, kico esaki lo yuda e taxistanan pa cu e asunto di permiso ya cu den pasado tabata tin hacimento di negoshi cu permiso di taxi. Sra. Orman a elabora ariba esaki.

E minister ta esun cu ta firma, y si un taxista ta pasa e permiso pa un familiar, ta e minister ta wak cu esaki tin tur su papelnan na ordo. E ora e minister ta firma. E ta esun cu tin e ultimo palabra. Cu e eliminación di e MB, tur cos ta bay bek manera cu e mester ta. E ta un decreto gubernamental, cual a wordo retira (ingetokken) door di e Ministerraad, y awo ta bek bou di e Landsverordering, segun Sra. Orman.

E tarifa di taxi ta den proceso cerca Sr. Keteldijk, di Departamento di Transporte Publico. Y mas sigur esaki lo ta cla den algun siman.

No tur tarifa cu wordo introduci, tur taxita ta haya input den dje, cual mester di ahuste etc. Esey ta cay bou di DTP, pero e tin cu bay yama e gruponan bek, pa asina e taxistanan por duna nan input e ora. Tambe lo bay pa elimina BBO y esaki ta bay pa Fiscaal Jaar, cual ta 1 Januari 2018. E lo ta menos trabao pa Belastingkantoor, menos papeleo, menos verrekening, etc. E no ta haci impacto grandi ariba e caha di gobierno pa kita e BBO for di e tarifa di taxi. Nan nunca a cobra BBO dus e no ta haya mucho efecto.

Gobierno mester ehecuta e decreto aki. Si e gobierno no ehecuta esaki, e siguiente tambe lo mester haci’e. E no ta algo cu ta perhudica, pero mas bien ta algo cu ta yuda.