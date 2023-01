Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen a reuni cu Burgemeester di Amsterdam Femke Halsema. Sr. Thijsen durante e combersacion a bisa cu su plan como minister ta pa bishita e municipionan (gemeente) grandi di Hulanda y cu e ta mira un significacion grandi pa estrecha e lasonan entre Aruba y e municipionan. Segun sr. Thijsen como meta pa Aruba y Arubahuis ta visible pa un y tur na Hulanda y tambe pa estrecha e relacionnan den Reino.

Un punto cu a papia riba dje ta e fenomeno conoci como “vergrijzing”, esta e cantidad di persona cu ta den un edad halto y cu mester wordo reemplasa cu trahadornan nobo. Especial den e sector di salubridad unda mester busca maneranan di cooperacion. Y ta akinan cu Minister Thijsen kier sondea posibilidad mirando cu Amsterdam ta un ciudad grandi y ta duna hopi atencion na e sector di salubridad. ‘E cuido di anciano na Aruba mester bira mas professional. Antes tabata e custumber na Aruba cu e yuinan ta cuida nan mayornannan ora nan yega edad halto. Pero mundo a cambia y tambe na Aruba. Pesey un bon cuido ta nesesario y kisas Amsterdam por duna nos conseho den esaki,’ asina Minister Thijsen a bisa.

Alabes e mandatario a añadi cu segun un raport di SVB, Aruba lo mester riba un termino no hopi largo 20 mil trahador for di exterior. Riba e punto aki Burgemeester Halsema a referi na un intercambio entre Curaçao y Amsterdam pa studiantenan di MBO y HBO core stage principalmente den e sector hotelero. Segun sra. Halsema esaki por ta un solucion pa e mercado laboral di Aruba aunke cu e ta temporal. Halsema: ‘Bo no tin cupo di trabao permanente. Kisas tin persona cu ta caba cu nan estudio y ta dicidi pa keda traha na Aruba. Amsterdam tin un par di scolnan MBO hopi grandi unda activamente nos por mira ki posibilidadnan tin. Nos por – via nos departamento di Enseñansa y departamento di labor – laga sa cu Aruba kisas ta interesa,’segun Burgemeester Halsema.

Minister Thijsen a probecha di e combersacion cu Burgemeester Halsema pa papia riba e problema di vivienda pa studiante y cu lo ta bon cu por bin cu un convenio cu Amsterdam of e fundacionnan di cas pa brinda vivienda pa nos studiantenan. Riba e punto aki Burgemeester Halsema tabata hopi claro den su ponencia. ‘E nesesidad di vivienda na Amsterdam ta sumamente halto, mas cu tur otro parti di Hulanda. Esaki ta trece cune cu no tin vivienda pa studiantenan for di otro parti di Hulanda, ni tambe pa hobennan for di Amsterdam mes. Pa Amsterdam ta hopi complica pa haci un grupo apart pa personanan for di otro parti di Reino. E situacion ta asina alarmante cu studiantenan ta viaha tur dia for di Leeuwarden of Enschede na Amsterdam pa sigi nan estudio. Tambe nos ta mira problemanan social cu hobennan cu ta biba riba caya, pasobra nan no tin lugar di biba. Como Burgemeester di Amsterdam mi no por papia pa e otro municipionan pega cu Amsterdam pasobra nan tambe tin nan mesun prioridad,’ asina sra. Halsema a bisa. Segun e Burgemeester lo ta bon pa Aruba papia cu gobierno di Hulanda y tambe cu Hostels, aunke esakinan ta instancianan priva.

Burgemeester Halsema a trece un punto dilanti durante e combersacion cu e ciudad di Amsterdam ta cumpli 750 aña na 2025. Den cuadro di e esaki e miembro di CDA den gemeenteraad di Amsterdam Diederik Boomsma a entrega un mocion pa den cuadro di e celebracion aki bin tambe cu un “Koninkrijksdag”. Segun sra. Halsema a cumbini cu sr. Boomsma cu ta combina esaki cu e fecha di 27 di October, cu ta e dia cu Amsterdam ta celebra 750 aña di existencia. Akinan por mira unda por bin cu elementonan di Reino den e programa festivo. E palabracion ta cu asina e proyecto concretisa su mes, lo bin un follow up pa cu Aruba.

Finalmente Minister Thijsen a papia cu Burgemeester Halsema riba un documentario di e tragedia di Bijlmer, 30 aña pasa na unda por enfoca riba kico tabata e impacto di e tragedia aki bou di e comunidad Arubiano na Hulanda. Un total di 12 Arubiano a perde nan bida riba e 4 di October 1992. Burgemeester Halsema a bisa cu Gemeente Amsterdam mes no ta financia projectonan asina, cu lo mester papia cu e “Nederlandse Filmfonds” of cu un “omroep” cu ta transmiti via canalnan di television Hulandes

Minister Thijsen a gradici Burgemeester Halsema pa e recepcion y combersacion hopi ameno pa despues a entrega un regalo como recuerdo di e bishita di minister Thijsen na e burgemeester di Amsterdam.