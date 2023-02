Durante un bishita di Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen na Brightlands Maastricht Health Campus e mandatario a haya un presentacion di COO di Brightlands Yvo Graus.

Na Brightlands Maastricht Health Campus ta traha investigadornan, negociante y studiante ariba innovacion den salubridad, prevencion medico y innovacion den diagnotica di malesa. Asina si descrubi malesa den un estado tempran ta mihor. Brightlands Maastricht Health Campus ta ubica 120 compania, di chikito te multinational. Sr. Graus den su presentacion a ilustra cu Brightlands Maastricht Health Campus tin dos tipo di compania: spin off cu ta companianan cu ta sali for di Universidad di Maastricht y bo tin companianan cu ta bin pafor di Universidad. Door cu Brightlands Maastricht Health Campus ta un joint venture entre e Universidad di Maastricht, e hospital academic di Maastricht MUMC+ y Provincia di Limburg, hopi di e companianan ta ligan a sea e Universidad of MUMC+. Tambe Brightlands Maastricht Health un lugar ideal pa “starts-up” den e mundo medico. Den cuadro di esaki Minister Thijsen a puntra si Brightlands Maastricht Health Campus ta duna sosten na “starts-up” di Aruba. Sr. Graus a bisa cu in principio ta duna sosten na companianan cu a traha hunto cu Universidad di Maastricht. Otro “starts-up” pafor di Universidad di Maastricht por haya sosten unicamente si nan ta estableci na Hulanda. Si sr. Graus a bisa cu companianan na Aruba cu kier haya sosten di Brightlands Maastricht Health Campus, lo por na momento cu nan tin un forma di cooperacion cu un Universidad of otro instituto di enseñansa.

Sr. Graus a splica cu pa loke ta starts-up Brightlands Maastricht Health Campus ta brinda guia den peticion pa patent riba un invento. Esaki despues cu stipula cu e invento ta comercial atractivo y cu e ta bin na remarca pa pidi patent pe. Tambe Brightlands Maastricht Health Campus ta duna coach na e starts-up. Esaki considerando cu peticion pa un patent ta costa hopi placa. Sr. Graus a ilustra e compania Mosa Meat, cu ta un laboratorio pa cultina carni for di un cel. Un compania masha innovative mes cu tin atencion di inversionistanan renombra, manera e actor Leonardo di Caprio. Mirando e discussion actual rond mundo riba e consequencia di cria di bestia tin riba e medio ambiente, companianan asina segun sr. Graus sigur lo bira importante pa futuro.

Mirando e potencia di Brightlands Maastricht Health Campus pa duna guia na companianan desde comienso na momento cu nan bin cu un inveno te cu esaki ta cla pa subi mercado, minister Thijsen ta sigur cu starts-ups na Aruba lo mester por busca manera di yega na cooperacion y asina por haci uso di e facilidadnan aki cu Brightlands Maastricht Health Campus.

Finalmente Minister Thijsen a gradici sr. Graus pa e presentacion hopi interesante cu a duina un bista Amplio riba e industria innovative riba e tereno medico.