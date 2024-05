Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen a bishita e FRED Job Fair cual a tuma lugar e weekend aki na Krasnapolsky hotel na Amsterdam. Na e FRED a participa diferente companianan, institutonan di Curaçao, Sint Maarten, Boneiro, St. Eustatius, Saba, Surnam y Aruba.



Minister Thijsen a tene un discurso unda ela splica kico ta e vision y maneho di Gabinete di Aruba. Cu esaki ta basa riba cinco pilar cu ta consisti di e trabao rond di Conseho di Minister di Reino (RMR), contactonan cu ministerionan, Eerste y Tweede Kamer y cu institutonan importante manera Raad van State, Nationale Ombudsman y Hoge Raad. Tambe e relacion cu Union Europeo, principalmente via di OCTA. E mandatario a sigi bisa cu parti di su maneho ta pa drenta den contacto cu municipionan (gemeenten), provincianan, Hogeschoolnan, Universidad, sector priva y otro institutonan pa mira na yega na cooperacion cu por ta beneficioso pa Aruba.Esaki segun sr. Thijsen den su discurso tambe ta conta pa e contactonan cu embahadanan. E di cinco pilar ta e comunidad Arubiano na Hulanda. ‘Esaki ta conta tanto pa nos hendenan cu ta biba y traha na Hulanda, como esnan cu a bin Hulanda pa trato medico. Un otro grupo cu tambe ta hopi importante ta nos studiantenan. Dunanan guia no ta conta solamente den nan estudio, pero tambe den e parti social den e comunidad Hulandes. Asina nos por fortifica e laso cu nos studiantenan pa asina tambe tin mihor bista si nan ta encontra problema of nos por tuma nota di signalnan cu por strobe nan den nan estudio of hasta pone cu nan ta stop cu nan estudio,’ asina sr. Thijsen a bisa.E mandatario a bisa cu un bon contacto cu nos studiantenan ta sumamente importante pa nos por purba na trece nos hendenan bek Aruba. Minister Thijsen: ‘Door di e crecemento economico y tambe cu e aumento den personanan cu ta bai cu pensioen (vergrijzing) ta hopi importante pa e cuponan di trabao aki, keda yena cu nos mesun hendenan. Pa esaki nos mester di nos partnernan social; no unicamente e sector publico, pero tambe e sector priva lo mester bai hunga un rol importante den e proceso pa trece nos hendenan bek Aruba. Esaki por cuminsa na condicionnan di trabao aun mas atractivo. Aunke nos no por contra e concurencia di condicionan di trabao cu Hulanda, pero si lo mester mira na manera nan cu ta yega den e direccion ey. Asina e hobennan profesional tin opcionan den cual nan por escohe y spera cu e balansa cai na e banda bon y cu nan scohe pa bai Aruba bek. Un acuerdo social lo por ta un bon forma pa realisa esaki. Nos hendenan ta desea di tin stabilidad y seguridad den e mercado laboral y asina construi nan futuro riba dje.’Minister Thijsen finalmente tabata tin palabra di elogio pa initiativanan manera FRED pa trece companianan di nos pais Hulanda pa asina purba di recruta hende pa bai traha na Aruba y e otro pais y islanan den Caribe.Despues di e discurso di Minister Thijsen a sigi un discusion riba turismo sostenibel, unda Jaap Ellis di ATA Europa, Reuella Berg di Aruba Marriott y Patricia Muñoz Checa di Iberostar a elabora riba e tema aki mira for di e aspecto di Aruba

Durante e resto di e merdia Minister Thijsen a cana pasa na e standnan di e companianan Arubiano pa informa su mes di nan experencia na e FRED 2024.