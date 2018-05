Minister ta desmenti cu a institui un investigacion forensico pa Arubus, Aruparking of Arutram

E fenomeno di mal informacion ta uno creciente na Aruba y mundialmente, pero esey no ta nifica cu mester keda keto, of keda sin contradeci of coregi un noticia eroneo.

Lastimamente un noticia falso por wordo plama hopi mas lihe cu un noticia corecto. Y precisamente esaki tabata di un noticia tendencioso cu a keda publica den e portal di noticia 24ora.com.

Minister di Transporte, Comunicacion y Sector Primario, sr. Chris Romero, ta desmenti rotundamente e articulo cu a keda publica riba 24ora.com cu e titulo “Team forensico di afo lo investiga Arubus cu Aruparking y Arutram di 2009-2017”.

E noticia aki ta uno sin base, como cu nunca Minister Romero a declara esaki na e medio di comunicacion menciona, of na cualkier otro.

Minister Romero no a institui ningun compania local of internacional pa haci investigacion algun den Arubus, Aruparking of Arutram.

“Nos Gobierno ta para pa transparencia y como tal mi ta desmenti e noticia tendencioso aki. Obviamente e ta un noticia cu a wordo treci dilanti cu tur intencion di trece discordia den nos pueblo y Gobierno. Si mester yega un dia cu mi lo pidi un investigacion di cualkier compania of departamento bou di mi encargo, lo mi anuncia esaki debidamente. Aworaki esaki no ta e caso pasobra na ningun momento mi a duna instruccion pa investiga Arubus, Aruparking of Arutram,” Minister Chris Romero a finalisa bisando.

Comments

comments