Minister ta apoya e trahadonan di SVGA cu awe a manifesta pa nan derecho

E trahadonan di Stichting Verstandelijke Gehandicapten Aruba (SVGA), a manifesta nan frustracion awe dilanti di Oficina di Gobierno unda cu Minister Glenbert Croes tabata para pafo pa ricibi nan.

E mandatario a cuminsa cu expresa cu como Minister di Labor e ta apoya nan manifestacion di frustracion y disgusto. Y como Minister di Asunto Social a expresa su preocupacion. Corectamente manera e mandatario a bisa: “No por ta cu nos ta atendiendo e crisis social di nos Pais y e trahadonan den e sector social mes ta pasando den crisis personal.” Esaki pa e mandatario ta inaceptabel pasobra ta nan ta e ‘frontline’ di e cuido social y no por ta asina cu nan tin añanan largo perhudica, danki na e formula nobo di subsidio cu AVP a introduci 1 di januari 2017. E asina yama “outputsubsidie” a perhudica tur instancia financieramente di tal forma cu e trahado de facto no por haya promocion cu e tin derecho riba dje. Como si fuera poco, desde cu AVP a instroduci e outputsubsidie, hopi di e trahadonan a keda cu promocionnan pendiente for di 2014, 2015, 2016, sin cu a honra esakinan. Pa colmo ningun departamento gubernamental kier asumi responsabilidad y mas bien ta laba man pa atende cu e asunto aki. Consecuencia? E derecho di e trahadonan ta colga y pa e mandatario esaki ta totalmente inaceptabel.

Esaki ta e motibo cu a conduci na dos decision di Minister Glenbert Croes. El a institui:

1. Un comision presidi pa Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asunto Social (DAS) pa evalua henter e ‘outputsubsidie’ di AVP y presenta un propuesta nobo di subsidio cu ta carga aprobacion di tur fundacion.

2. Un comision presidi pa Sra. Jenny Quijada, Recurso Humano di Bureau di Minister, cu lo bay traha riba e promocionnan cu a keda colga for di 2014, 2015 y 2016 pa ‘once and for all’ cumpli cu locual e trahadonan tin derecho riba dje.

Esaki ta dos decision cu ya ta den ehecucion. Lastimamente no a logra termina dentro di e tempo cu e Minister Glenbert Croes a stipula pa su mes, pero a expresa un biaha mas na e trahadonan cu nan por ta sigur cu e lo ta esun cu lo percura pa drecha y honra nan posicion huridico y tur locual cu nan tin derecho riba dje.

9 juli 2019

