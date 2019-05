Minister ta anunica suspension definitivo di trabounan na Sero Cristal

Pa loke ta e maneho di cobamento di santo y kibramento di piedra, Gobierno a sa di atende cu e preopacionnan aki treci dilanti na diferente occasion pa entre otro e fundacion Salba Sero Cristal, na serio. Ya pa casi 1 aña caba Gobierno ta atendiendo cu e situacion aki cu ta un problema pa entre 20 cu 30 aña caba.

Den e caso specifico di Sero Cristal / Babijn y e area aki Minister Oduber durante di un conferencia di prensa a splica cu na diferente ocasion a atende cu esnan cu ta eherce nan ofishi den e area aki. Ta papia di specificamente 3 compania: Best International Group, Cala Romana y Caribbean Beton. Cu ta e companianan principal cu tabata opera den e area, sea ta cobando santo, kibrando piedra of trahando bloki.

Minister Oduber a splica cu desde aña pasa (2018) a notifica e gruponan aki cu e trabounan aki no ta cuadra cu e maneho di Gobierno y tampoco cu e leynan vigente esta Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (LRO). A traves di e ROP ta determina cu e area specifico aki ta un area di naturalesa coserva y preserva. Despues di hopi aña di no a atende riba e hindervergunning, Minister di husticia a mustra e diferente gruponan cu nan no lo ricibi hindervergunning pa sigui traha den e areanan aki. Banda di esaki, na december 2018 a anuncia y notifica e companianan di un overgangsfase di dos aña pa loke ta cobamento di tera. Pues ta papia 1 januari 2021 cu Gobierno no lo permiti pa e cobamentonan aki sigui tuma luga pa diferente motibo, primordialmente pasobra varios di esakinan ta contra ley y sa di e daño cu e buraconan aki ta causa. Otro motibonan ta e aspecto di salubirdad y seguridad.

Adicionalmente, na december tambe a anuncia e decision pa loke ta e ‘voorbereidingsbesluit’ cual ta inclui cu personanan cu ta haci uzo di terenonan di mas di 750 meter cuadra, mester haci peticion pa ‘aanleg vergunning’. Mester bisa cu gruponan cu ta coba manera Cala Romana, Best International Group y Caribbean Beton mester a haci peticion pa esaki. E peticionnan a wordo haci y recientemente a nenga e peticion aki di Cala Romana. Esaki ta significa cu operacion di Cala Romana ta bira imposibel mirando cu nan no tin hindervergunning tampoco. Consecuentemente nan mester para tur actividad.

Bureau City Inspector, DNM, DIP lo percura pa control severo tuma luga pa evita cu esaki ta continua. Importante pa accentua ta cu Gobierno a ofrece alternativa di operacion na otro sitio manera na Barcadera cu ta designa como area industrial, na e otro companianan y tambe Cala Romana. Sinembargo te cu e ultimo reunion entre DIP y Cala Romana siman pasa, no por a indentifica nan intensionnan, cual ta e motibo cu a tuma un decision definitivo den esaki. Den caso cu mira actividadnan tuma luga lo implementa boet inmediatamente hunto cu Cuerpo Policial. Di e forma aki a tuma e decision pa para algo cu ya caba for di basta tempo tabata hopi tolerante cu ne.

Pa loke ta trata e otro dos companianan, Best International Group a para tur nan actividad na Babijn y ta haciendo nan operacion na otro sitionan cu si tin permisonan necesario pa haci esaki, pa cual ta gradici e compania cu tabata un di e promenan pa tuma e paso aki. Actualmente ta den contacto cu DIP cu a ofrecenan tereno na Barcadera den caso cu nan kier sigui den e industria di importacion. Pa loke ta Caribbean Beton a duna tur sosten tambe desde prome momento cu a acercanan. E siman aki ta mudando tur nan ekiponan, (esaki a duro un poco mas tempo cu nan a premira) Luna pasa tabata e deadline pa finalisa mudansa, sinembargo a confirma cu full e planta di traha beton a wordo muda pa Barcadera y e siman aki nana ta caba di muda otro materialnan.

Otro sitionan cu ta coba

Pa loke ta trabounan similar tumando luga na otro sitionan rond aruba cu no ta cay den area destina pa naturalesa, pero cu ta terenonan propio, nan mester a pidi un aanleg vergunning. E companianan lo ricibi nan contesta y lo notificanan/recordanan di e fase transitorio di dos aña. Conhuntamente cu limitacion y condicionnan den cual nan por sigui coba/ opera.

Pa conclui, Minister Oduber a bisa cu no tabata facil pa Gobierno atende cu e situacion aki cu ta encera actividadnan cu tabata tuma luga pa hopi tempo, pa cual tempo, fase transitorio y alternativea tabata aspectonan hopi importante pa yega na e punto aki. Pasobra no por para operacion di un compania di un dia pa otro. Gabinete Wever – Croes a pone dilanti cu medio ambiente ta un prioridad y e balansa pa loke ta trata cuido di nos medio ambiente y flora y fauna ta importante y por mira esaki den e pasonan cu ta tuma.

