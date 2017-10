Minister Schwengle no a busca aprobacion di Staten pa 100 miyon florin extra pa proyecto di hospital

Sra. drs. Marisol Lopez- Tromp a manda un carta pa e minister di salud saliente, Dr. Alex Schwengle ariba e hecho cu a manda pidi mas placa pa por caba cu e proyecto di hospital. Sra. drs. Marisol Lopez- Tromp ta amplia mas.

Como presidente di e comision di salud, Sra. Lopez- Tromp a manda un carta pa minister Schwengle despues di un reunion chikito cu a tuma luga den parlamento, unda cu el a manda un carta pa Staten ariba e proyecto di hospital cu ta andando. Ta conoci cu e proyecto aki a costa hopi mas placa cu inicialmente a wordo premira. Normalmente un minister mester bin parlamento pa haya aprobacion, si bo suprasa e presupuesto di bo proyecto.

Den e caso aki, door cu ta trata di un suma cuantioso, riba 100 miyon florin, cu no ta un suma chikito. Y loke e minister a haci ta, di busca conseho pa desvia di bin parlamento pa evita di bin Staten pa haya aprobacion. Pero el a busca via di Departamento Huridico, pa busca un buraco di ley, pa evita di bin Staten. E departamento a haya un artikel den ley, cu por bisa, en breve, si parkeer tur e surpaso ey di cen, bou di un artikel di ley bou di un supuesto aumento di huur.

E punto pa Sra. Lopez – Tromp no ta si nan a haya un buraco den ley cu e minister por keda sin bin parlamento of pone extra gasto sin aprobacion di parlamento, e esencia ta cu mester responsabilisa Staten. Loke el a haci ta manda un carta pa parlamento, manera supuestamente e ley ta prescribi. Pero loke e minister no ta wak, cu tur e surpasonan aki lo mester bay den un presupuesto cu ainda mester wordo aproba door di e parlamento den e constelacion nobo., caminda cu e mes no ta bay ta minister mas. E mes no ta bay t’ey. Manera ta wak e resultado di eleccion, e no ta sigui como minister.

Loke el a pidi presidente di parlamento ta, pa no solamente notifica Staten, pero bin den un reunion publico pa duna un clarificacion, un splicacion transparentemente cu abo como minister con bin e suma a aumenta asina hopi.

Loke Staten tabata sa for di 2015 den un reunion publico, a pidi;e un feitenonderzoek pa e camber di operacion acerca. Pero mas gastonan inespera, door di maneho financiero cu no a bay bon, ta bon pa e bin den Staten pa duna cuenta di tur e surpaso grandi aki. No djis duna un carta unda nan ta bisa cu tin un buraco den ley, cu e 100 miyon florin aki cada aña ta costa mas di 5 miyon florin na huur. E ta bay costa Aruba mas. Como minister bo ta keda personalmente responsabel pa bo presupuesto di bo proyecto.

Pero Sra. Lopez- Tromp ta haya straño cu un minister ta busca tur manera di evita di bin den parlamento. Pesey e pregunta na minsiter Schwengle, con bin nunca el a bin parlamento den un reunion publico cu a keda pendiente. Tempo cu Lopez- Tromp a baha como presidente di parlamento, a pidi pa e resultado di e feitenonderzoek cu te cu recien esey a bin parlamento.

Con bin cu como mandatario Schwengle ta busca conseho di Departamento Huridico, y tambe abogadonan externo, pa dun’e conseho con e por evita di bay parlamento, pensando asina cu esey lo libera di haya aprobacion di varios miyones florin adicional.

Den pasado ex- minister a hay’e den problemanan financiero pa sumanan mas chikito cu esaki, y cu mester a hink’e den un presupuesto supletorio, cu te ainda gobernante ta pagando pa foutnan di pasado. Y Schwengle ta haya ta bon pa hinca 100 miyon den un articulo den ley, y kere cu e consehonan huridico, ta liber’e di duna transparencia no solamente, dor di duna informacion na parlamento, pero haya aprobacion pa esaki tambe. Kico ta stroba Sr. Schwengle di bin parlamento pa mustra kico tur a bin extra y pa haya aprobacion. P’esey Sra. Lopez- Tromp ta desea cu, tanten cu e ta minister demisionario, e bin den Staten pa duna cuenta di esaki.

Den e constelacion actual di parlamento, a wordo vocifera door di un parlamentario den fraccion di MEP, cu nan lo no laga e cos asina, cu nan lo trece cambio den esaki y a trece nan preocupacion cu e topico aki. Di parti di AVP nan no mester di mas informacion, cu e carta ta ok. Y Sra. Lopez- Tromp ta para ariba cu e minister mester bin parlamento, cu ni maske cu como mandatario por tin un ley cu por aumenta huur, pero kier sa kico tur ta hinca di manehonan financiero cu por a bay robes. Aki no ta papia di si e proyecto ta bunita, of necesario pa Aruba. Esey no ta e discusion. Pero como miembro di parlamento, e ta mas bien cu minister Schwengle tin e deber di responsabilisa su mes den Staten, cu e suma ta asina grandi, cu DWJZ ta sinta busca pe pa desvia di bin den parlamento, consehando e minister di e constelacion actual cu por hinca tur placa extra den huur y cu e no mester bin den parlamento, enbez di conseha e minister pa e bay parlamento pa busca aprobacion. No ta e minister of abogado ta bay pag’e, pero ta e pueblo ta bay pag’e. Pa e motibo ey, Sra. Lopez- Tromp a manda e carta pa e minister, y pidi’e pa e contesta por escrito, aunke ta mas deseabel pa e bin parlamento y haya aprobacion, cual, mirando e tempo dilanti, den e constelacion nobo, e mes ta demisionario, no ta imposibel pa nan yam’e. Pero ta imposibel cu un hende por “get away” cu 100 miyon florin.

Un gobernante di e pais aki no ta suppose di busca un buraco di ley, pa no tin mester di presenta den Staten, segun Sra. drs. Marisol Lopez- Tromp.