Minister Ruiz-Maduro ta informa riba su biahenan pa exterior

Minister Ruiz-Maduro a tuma nota di un comunicado cu informacion incorecto tocante di su biahenan cu ela haci den cuadro di su funcion. E mandatario ta informa cu mayoria biahe ta pa recupera e credibilidad financiero internacional di Aruba. Desde november 2017 cu Minister Ruiz-Maduro a asumi e funcion di Minister, e mandatario a traha un total di 59 dia den exterior; 5 dia na 2017, 30 dia na 2018 y 24 dia na 2019. Aki ta sigui e compilacion y informacion di e biahenan realisa.

Recupera crecibilidad financiero y evita lista preto

Durante e biahenan pa New York, Connecticut, Chicago y Washington, Minister Ruiz-Maduro a reuni cu e companianan di rating Fitch y Standard & Poor’s, cu World Bank, cu IMF y a haci un roadshow pa yega na e inversion necesario pa nos Pais. Ta danki na e biahenan aki e mandatario a logra pa institui e confiansa bek cerca e institutonan financiero internacional pa cu Pais Aruba. Pa evita cu Aruba figura riba lista preto di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Minister Ruiz-Maduro mester a biaha cu urgencia pa un dia y mey pa Paris pa atende e reunion di OECD.

Restablece confiansa y estrecha laso den Reino

E mandatario a biaha tambe pa Hulanda y a reuni cu Minister di Cultura, Presidente di CFT, Director di Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) y cu Secretario di Estado Knops. Alabes e dignatario a representa Gobierno na Arubadag.

Minister Ruiz-Maduro a biaha pa Corsou y a reuni cu Minister di Economia, cu Minister di Finansa, cu Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) y cu Curaçao Investment & Export Promotion Agency (CINEX). E biahenan aki ta pa crea confiansa y estrecha laso den Reino.

Integridad financiero

Minister Ruiz-Maduro a bishita Miami y a atende e reunion di Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Esaki ta e plataforma di paisnan Caribense cu ta traha hunto pa combati labamento di placa y financiamento di terrorismo. E mandatario a atende e reunion di CFATF en preparacion pa evaluacion di e integridad financiero di Pais Aruba na aña 2020.

Mision Economico y formalisacion di cooperacion paden y pafor di Reino Hulandes

Riba invitacion di Reino, Minister Ruiz-Maduro a forma parti di e delegacion pa bay Bogota, Colombia pa explora e posibilidadnan pa intensiva comercio entre Aruba y Colombia.

E mandatario a biaha pa Corsou tambe pa atende e ‘Vierlandenoverleg’ cu e otro Ministernan di Cultura di Reino pa formalisa cooperacion entre e paisnan riba tereno cultural. E biahe pa Cuba tabata pa den cuadro di Reino Hulandes formalisa e cooperacion entre e paisnan miembro di Caribbean Customs Law Enforcement pa establece intercambio di informacion pa por combati contrabando.

Fondo di Desaroyo

E dignatario a biaha pa Tahiti pa firma e acuerdonan cu Overseas Countries and Territories Association (OCT-EU) pa asina Aruba por a haya 13 miyon EURO como fondo di desaroyo di Union Europeo pa institui un facultad di SISSTEM na Universidad di Aruba cu ta cuminsa opera september proximo.

Representacion di Gobierno di Aruba

Minister Ruiz-Maduro a biaha pa Corsou y a atende celebracionnan cultural den representacion di Gobierno di Pais Aruba.

Pueblo no ta paga pa biahe priva

Na momento cu un mandatario biaha, Secretario di Conseho di Minister ta informa Gobernador y Parlamento. Pesey e lista cu oposicion ta compila ta contene biahe di trabou y priva, pero esey no kiermeen cu Pueblo ta paga pa biahe priva di Ministernan. Den aña 2018, Minister Ruiz-Maduro a tuma 17 dia di vacacion den exterior riba su mesun gasto.

Minister Ruiz-Maduro ta sigui traha duro y diligentemente na bienestar di nos pais. E mandatario lo sigui mantene nos pueblo informa di tur desaroyo di su trabounan realisa incluyendo su biahenan den medionan di comunicacion y riba medionan social.

20190729-01

