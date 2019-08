Minister Ruiz-Maduro ta atende Council of Ministers Meeting di CFATF

Diamars Minister Ruiz-Maduro di Finanzas a atende e di XI Council of Ministers Meeting di Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) na Miami. CFATF ta e organisacion regional cu ta percura pa su miembronan por ta protehi contra labamento di placa y financiamento di terorismo manera stipula den e recomendacionnan di e organisacion mundial Financial Acion Task Force (FATF).

Meta di e reunion di Council of Ministers ta pa tuma e decisionnan necesario pa asina e Secretariado di CFAFT por funciona debidamente den aña 2020 en adelante. Durante e reunion a aproba e programa di e Presidente entrante den representacion di Antigua & Barbuda. Tambe a aproba e presupuesto pa 2020 pa CFATF. Un punto di agenda importante cu tambe a ser trata, ta e schedule di Evaluacion Mutual di e Paisnan miembro. Aruba su evaluacion ta riba agenda pa e tercer kwartaal di 2020 y ya caba preparacionnan ta tumando lugar pa e evaluacion importante aki.

Aruba ta un di e promer Paisnan den Caribe cu ta afilia na CFATF y semper a participa activamente na e trabou importante cu CFATF ta haci pa mantene e integridad di e sistema financiero di nos Pais.

Comments

comments