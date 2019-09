Minister Ruiz-Maduro: Riba dia di celebracion di Dia di Boneiro

Minister di Cultura, sra. Ruiz-Maduro a celebra Dia di Boneiro hunto cu e comunidad Boneriano na Bonaire Bar na San Nicolas. E mandatario den su discurso a conta un tiki di e historia y aporte di e famianan Boneriano na Aruba.

Un gran parti di e hende hombernan di Boneiro tabata nabega hopi y asina den añanan ‘20 na comienso di siglo XX, hopi di nan a bay biba na Merca. Sin embargo na fin di añanan ’20 tabatin un recesion grandi na Merca y durante di e mesun temporada ey Lago a habri su portanan na Aruba. Asina for di 1926 te cu 1930, hopi di e Bonerianonan cu tabata biba na Merca, a emigra y bin biba na Aruba. Ta e grupo di Bonerianonan aki particularmente, a bini cu e idea pa lanta ‘Club Boneriano’ den forma di un asosiacion, cu a wordo yama Sociedad Boneriano.

E tempo ey, na Aruba no tabata existi Seguro Social. Kiermen ora un hende bira malo y no por bay traha, e no tabatin entrada. Obreronan no tabatin areglo di vakantie y tampoco seguro di entiero. Tur e Seguro Socialnan aki ta Club Boneriano a introduci nan na Aruba, basa riba e experiencia di e Bonerianonan cu a bay traha y biba na Merca. Pero tambe riba tereno social y di cultura, ta Bonaire Club ta e prome organisacion cu tabata trece e banda- y artistanan grandi Aruba, manera ‘La Sonora Matancera’ y Celia Cruz. Bonaire Club tabata un sociedad masha bon organisa. Compara cu hopi di e clubnan cu a nace den añanan ’50 na Aruba, Bonaire Club ta e unico cu a sobrevivi y a keda activo te dia di awe.

E Minister di Cultura a bisa cu: ‘Ta un honor pa mi, di por celebra Dia di Boneiro awe, hunto cu e colonia Boneriano cu ta biba na Aruba’. E mandatario a yama un danki na Sr. Jaime Emerencia, kende ta e unico miembro di directiva di añanan 50 di Club Boneriano y cu ainda ta na bida na edad di 93 aña. Alabes Minister Ruiz-Maduro a yama danki na Bonaire Club pa forma parti di nos comunidad y pa comparti e custumber y tradicionnan di Boneiro cu nos, especialmente e cuminda y musica di Boneiro. Masha danki pa comparti boso herencia cultural cu nos!, e dignatario a termina bisando.

