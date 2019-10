Minister Ruiz-Maduro: CAFT a conseha Conseho di Minister di Reino pa duna Pais Aruba un ‘aanwijzing’

Minister Ruiz-Maduro ta informa cu CAFT no ta satisfecho cu tur e trabounan cu Gabinete Wever-Croes ta haciendo. Apesar cu CAFT a duna un evaluacion positivo riba e cifranan di e di dos kwartaal di e aña aki, CAFT a conseha Conseho di Minister di Reino pa duna Pais Aruba un ‘aanwijzing’.

Protocol di november 2018

Desde aña 2010 Gobierno di Aruba a bin ta cera Protocol cu Hulanda den cual ta indica cu lo bay atende cu e finansa di nos Pais pa asina yega na un finansa publico manehabel. Den cuadro di esaki a cera un Protocol den 2013 den cual a indica cu si cumpli cu algun meta, Aruba lo por haya hasta placa fia via Hulanda na interes reduci, un ‘zachte lening.’ Ma e situacion financiero di Aruba desde 2010 a bira pio te cu na 2014, Hulanda a interveni via Gobernador pa no firma e presupuesto di Pais Aruba pa 2015. A dicidi di pone Aruba bou supervision financiero di CAFT y den e ley di CAFT a pone normanan pa deficit pa añanan 2015 te cu 2018. E situacion financiero di Aruba bou supervision no a drecha y a bira pio bou un redoblacion di nos debe nacional. Na momento di cambio den gobernacion a bin resulta cu e proyecto di refineria cu mester a produci entrada pa Pais Aruba, no a concretisa creando asina un deficit mas grandi y cune e hecho di no lo por cumpli cu e norma di deficit pa aña 2018 manera fiha den articulo 14 di e Ley di LAFT. Pa evita e menasa di un Decreto di Rey (KB) pa incumplimento cu e Ley di LAFT pa aña 2018, Gobierno mester a drenta den negosacion cu Hulanda pa por stipula otro norma y otro caminda con pa yega na un finanzas publico manehabel. Esaki a resulta den e Protocol di november 2018 cu ta cubri presupuesto 2019 te cu 2021.

Menasa KB

For di e cuentanan anual di Pais Aruba pa 2018 ta resulta cu Gobierno a cumpli cu e norma di deficit pa 2018 y a keda den margen di e apoderacion cu Parlamento a duna Gobierno pa por haci gasto. Pa 2019 te cu e di dos kwartaal, Gobierno ta cumpliendo cu e apoderacion di Parlamento. Riba e hecho aki CAFT a raporta positivamente. Pero locual CAFT ta keda cuestiona y ta pidi cambio di presupuesto pe ta e fondo di Crisis Social (SCP). Segun e colegio di supervision e fondo di SCP mester ta incorpora den Presupuesto 2019 pa asina e gastonan relata na personal cu ta wordo tuma pa ehecucion di e SCP, conta tambe den e maximo di 479 miyon. Segun CAFT su interpretacion di e Protocol di november 2018, e SCP ta forma parti di Presupuesto di Pais Aruba. Segun Gobierno e SCP ta un fondo cu a wordo lanta apart cu su propio presupuesto manera otro fondonan di inversion cu Aruba a yega di conoce y no ta forma parti integral di e Presupuesto di Pais Aruba pa 2019. Banda di esaki e fondo di SCP no tabata topico tampoco di e negociacion pa yega na e Protocol di 2018. E diferencia di opinion aki entre Aruba y CAFT a escala na nivel di politica entre Aruba y Hulanda por medio di un conseho di CAFT na Conseho di Minister di Reino consehando e organo pa duna Aruba un instruccion por medio di un KB pa instrui Conseho di Minister di Aruba pa cambia e Presupuesto di 2019 pa incorpora e fondo di SCP aden manera cu CAFT a conseha. Tambe ta pidi pa instrui Gobierno di Aruba pa ehecuta e plan di reforma fiscal integralmente y tuma medida necesario pa por cumpli cu e normanan manera fiha den e Protocol 2018.

