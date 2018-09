Minister Ruiz- Maduro anfitrion di evento regional di Union Europeo

Diahuebs 20 september 2018, Minister di Finanzas, Asuntonan Economico y Cultura, señora mr. Xiomara Ruiz-Maduro lo ta anfitrion di un evento regional di Union Europeo riba Economia Social na Renaissance Convention Center. E evento aki ta habri pa participacion di empresarionan grandi y chikito, innovadornan, studiantenan y otro stakeholders cu interes den e tema di economia social.

Den economia social un negoshi no ta pone enfasis riba ganashi so, pero ta incorpora e impacto social y medioambiental den su modelo di negoshi. Durante e evento aki, oradornan internacional y local lo mustra cu por incorpora aspectonan di economia social den un modelo di negoshi y sigui haci ganashi. Den un sesion entre representantenan di Union Europeo, Aruba, Boneiro y Corsow lo discuti tambe si esaki por ta un manera innovador pa trata cu e desaroyo actual cu ta afectando e negoshi tradicional. E participante na final di e evento lo tin un conocimento di un manera di haci negoshi innovador, cu ehempelnan local y regional. Como cu e ta un evento regional, participantenan local lo tin e oportunidad pa topa representantenan di gobierno y comercio di paisnan den regio, manera Corsow, Boneiro, Anguilla, Monserrat, Turks and Caicos.

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria representa dor di Idea, como e unit pa desaroya empresanan na Aruba, conhunto cu Directorado General di Union Europeo pa Mercado Interno, Industria, Empresarionan Chikito y Mediano ta trahando hunto pa trece un concepto innovador Aruba cu un programa extenso cu oradornan internacional manera Sr. Karel Vanderpoorten di Union Europeo, Sra. Sharon Bol di Boneiro Duradero y Sra. Vanessa Toré di Ministerio di Desaroyo Economico di Corsow. Pa duna peso na e programa, a invita oradornan local cu ta Sra. Lisette Malmberg di Hope Aruba, Sr. James Ocalia di Goshen Sustainable Development, Sr. Lionel Rumnit di Trampolin pa Trabao y Sr. Rendell de Kort di Cornerstone Economics. Moderador di e dia lo ta Sr. Edward Erasmus, docente na Universidad di Aruba riba entre otro e tema di economia social.

Entrada ta gratis. Registracion ta importante pa tin un lugar sigura. E registración ta sosode online y por wordo haci via e siguiente link: https://eserregionalconference.splashthat.com/

Pa mas información di e programa y e moderador por sigui nos riba Facebook Page di ‘Idea-Aruba’.

