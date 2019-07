Minister Ruiz-Maduro a ricibi bishita di hobennan cu ta participa na ‘Good4TheNeighBorHood’

Diahuebs mainta Minister Ruiz-Maduro a ricibi un grupo di hoben cu ta participa na e proyecto ‘Good for the neighborhood’ di Aruba Bank, kendenan a bin trece un invitacion pa e mandatario pasa bishita nan Pop up shop Sweet Colors diasabra awor riba Plaza Daniel Leo di 10 am pa 2 pm.

Durante e proyecto 8 grupo di hoben di diferente scol a haya oportunidad di desaroya nan talento y creatividad empresarial. Diasabra awor nan lo expone e resultado di nan esfuerso mutuo na e publico pa wak cual grupo lo hiba e premio maximo.

Minister Ruiz-Maduro ta gradici Aruba Bank pa e bunita proyecto aki cu ta yuda forma nos hobennan pa nan por bira empresario exitoso mayan. E mandatario ta desea Carol, Lobi, Pamela, Veronique y tur e otro hobennan cu ta participa na ‘Good 4 the Neighborhood’ hopi exito y ta spera cu den un futuro no mucho lew por mira e hobennan aki como empresario exitoso den nos comunidad.

