Minister Rudy Lampe: “Un mucha no por wordo stroba di haya les pa falta di pago di schoolgeld”

Na Aruba e Ley di Leerplicht ta na vigor. Pero no ta tur ora e Ley di Leerplicht ta yuda , ya cu hopi biaha ta wak cu tin muchanan ta cana riba caya, den oranan cu nan lo mester ta na scol. Hopi biaha esaki ta debi na e situacion financiero di e famia. Pero kico lo haci pa reforsa e ley aki. Ariba e tema aki a puntra e mandatario encarga cu enseñansa kico lo bay haci al respecto.

E mandatario di enseñansa, drs. Rudy Lampe, en berdad e leerplicht kiermen cu e obligacion cu e pais tin y mayor tin pa duna enseñansa na e muchanan. Pero e kiermen tambe, leerrecht. E mucha tin derecho ariba enseñansa. P’esey tur scol publico gratuito, esey ta wordo garantisa door di nos constitucion. Y placa no por hunga un rol, pa un mucha no haya un enseñansa. Esey no ta kita cu directivanan di scol por pidi un contribucion di e mayornan, pa loke ta gastonanan. Pero nunca no mag di nenga di duna un mucha educacion, pa motibonan financiero. Esey ta un derecho basico.

Si ta berdad, cu tin muchanan cu ta faya na scol. Tin hobennan cu hasta pa motibonan cu nan tin cu traha, nan no ta bay un scol secundario. Door di e necesidad cu tin na cas. Esaki kiermen cu esey en berdad ta un problematica social cu mester wordo atendi, door di ministerio di Asuntonan Social. P’esey tin e plan di Crisis Social, pa atende cu casonan asina aki.

Tambe tin e fenomeno cu muchanan cu ta keda sinta dos biaha den e mesun klas y den casonan asina nan ta wordo kita for di e scol. Pero hopi biaha nan no ta haya cupo na otro scol. Esey tambe a trece cun’e un cambio di maneho, cu ora cu e sistema di enseñansa no ta pe, pero cu e tin cierto talento, ta cuminsa na conseha e mayornan pa e bay un otro tipo di enseñansa. SI e mayornan no kier esaki, y na final di e aña escolar ey, e mucha no a haal e atrobe, e ora e ta bira obligatorio pa e mucha bay un Scol di Ofishi. Un scol di ofishi ta importante, ya cu esaki ta bal oro.

Na cierto paisnan aworaki, na Ofishi, un empleado ta gana mas cu si e ta un arkitecto of un abogado. Y mester cuminsa cambia e mentalidad den nos comunidad. Kisas cabando un Scol Pa Ofishi, ta mas facil pa cria un famia, cu si e ta un abogado. Esaki ta tambe pa evita drop-outs, di hobennan cu no ta bay ni scol y ni traha, cu e ora ta cay den un abismo. Y esey ta loke cu mester evita.

Lo ta bon pa den futuro pone cu e departamentonan di gobierno uni cu otro pa tin un bon comunicacion pa yuda mayornan asina bay dilanti. Esaki den caso cu si e mayor tin trabao toch, cu si e por acerca Departamento di Asuntonan Social pa yudansa pa por paga schoolgeld. Ariba esaki e mandatario a bisa cu mester bin un plataforma di cooperacion entre e diferente stakeholdernan. Den cada bario, eigenlijk regularmente, cabesante di scol mester topa cu e Polis di Bario, cu e pastoor di e parokia, cu WGK, cu e trahado social. Y asina aki, e mandatario ta bisa, analisa caso pa caso, ya cu na e scolnan hopi biaha nan ta ripara cu e mucha tin un problema. Y e ora e mester wordo atendi di biaha con pa yud’e. Y mas cu tarda pa yuda un mucha, e problema ta bira mas grandi. Y esey lo ta preventivo. E tipo di cooperacionnan aki, lo mester bin mas na Aruba, e mandatario a finalisa bisando.

