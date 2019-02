Minister Rudy Lampe tin atencion pa preocupacionnan di SPO

Minister di Enseñanza, Rudy Lampe a hace un bishita na SPO cual maestrean di scol a drenta acción awemainta y den su prome declaracion ta bisa cu cualkier welga ta legitimo y ora cu el a tende cu e maestronan ta den protesta, el a acudi mesora na SPO Sta. Cruz y ta minister mes a jama inspector di enseñanza pa pidi su autorizacion pa e muchanan bai cas. Pues ta Minister su iniciativa pa e muchanan haya liber awe pasobra pa e minister tur maestro cu protesta merece debido atencion. Niun hende ta bai protesta pornada anto pesey minister Lampe a tuma e decision ey pa pidi autorizacion pa tur mucha por bai cas p’asina Minister Lampe por reuni cu e maestronan y scucha nan preocupacionnan. Mas bien e maestronan a pidi minister pa acudi na Savaneta y esaki minister a haci tambe. Minister Lampe a declara cu e tey pa sirbi e maestronan y loke nan pidi e tey pa cumpli cune. Minister Lampe a ricibi un carta di e maestronan caminda nan a duna e minister un siman pa contesta y Minister Lampe a bisa cu e ta trahando riba e carta aki y e maestronan mes no a warda un siman y nan a bai den protesta, asina Minister Lampe a duna di conoce. E carta aki a wordo entrega na Minister ayera 30 di Januari y awe caba nan a bai den protesta mientras cu e maestronan mes a bisa den e carta cu ya duna Minister un siman. Pero segun Minister Lampe esaki no ta nada pasobra un maestro mester tin un motibo a drenta protesta y minister a acudi e ora mesora pa scucha e maestronan. Minister Lampe a haya tambe den e ultimo siman aki di parti mayornan di e muchanan di SPO Sta. Cruz un carta di dokter cu e alumnonan a haya un sorto di infeccion di cuero pa motibo di e condicion di e baraknan na SPO Sta. Cruz. Kiermen cu e declaracionnan di dokter aki caba ta suficiente pa tin atencion di Minister pasobra e ta algo urgente y serio. Y no por sigui cu e sistema aki na SPO Sta. Cruz pasobra tin cierto condicionnan cu no ta saludabel pa e muchanan. Pues e situacion aki ta un preocupacion pa Minister Lampe. Banda di esaki, Minister a bisa cu SPO ta un enseñanza secundario pa “MLK Kinderen” pues pa muchanan cu ta caba Emmaschool, Caiquetio y tambe Un Paso pa Futuro. Aworaki SPO no ta cumpliendo cu loke e mester ta. A manda muchanan cu diferente necesidadnan na SPO anto esey no ta combini e maestronan cu ta traha eynan, kiermen Minister ta bisa cu ta juda e kier juda e maestronan dor di bin cu un maneho cu e maestronan ta atende un grupo di mucha cu tin cierto necesidad y cu nan por enfoca riba dje. Anto e ora por duna atencion na e otro muchanan cu merece otro tipo di atencion. Full e maneho aki cu minister kier bini cune ta pa juda e muchanan pa sanea e situacion no higienico cu tin na SPO Sta. Cruz y pa juda e maestronan pa nan cumpli miho cu nan trabao ya cu aworaki dor di combina asina diferente necesidadnan, nan no tin tempo pa por duna tur e atencion cu e muchanan merece.

Den e carta tin hopi otro preocupacionnan tambe caminda cu ora cu tin problema entre e muchanan tambe, e maestronan ta separa e muchanan mandanan otro caminda y e preocupacion di pone tur e muchanan den un solo lugar, akinan minister a bisa cu el a palabra cu e maestronan den un prome reunion y a primintinan cu pesey ta bai tin reunion cu directie di cada scol cu lo wordo planea proximo siman inclusive Minister a bisa nan cu mester pone un Diabierna liber di les pa nan por planea e proceso aki, paso ta hunto cu nan ta bai planea. E proximo simannan y lunanan ta e maestronan ta bai planea e proceso aki kiermen tur e preocupacionnan aki, e mastronan mester trece nan na mesa paso ta nan tin cu bai dicidi. Minister Lampe a bisa cu e plan ta cu SPO Brazil ta bira e “Voortgezet Onderwijs” pa “MLK Kinderen”. Anto ora wak e cantidad di muchanan cu ta bai sali na Augustus for di Emmaschool, Caiquetio y Un Paso Pa Futuro ta 54 mucha en total lo bira “eestre jaars”. Kiermen si mantene dos SPO, aki tres aña, uno tin 30 y otro tin 24, aki tres aña un tin 90 y uno 72 mucha y a ley si baha bao di 100 mucha, no tin subsidio mas. Kiermen Gobierno ta premira kico ta bai pasa y pa garantiza juis oa e muchanan y maestronan, pa e subsidio keda pa SPO mester pone e muchanan hunto, pasobra e cantidad di muchanan cu ta bai sali di e scolnan aki no ta suficiente pa mantene dos SPO. Pues mirando loke lo bai pasa a bini cu e plan aki, segun Minister Rudy Lampe.

